OPEN COUNTRY R/T¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê
¤ß¤ó¥«¥é¡ÖPARTS OF THE YEAR 2025Ç¯´ÖÂç¾Þ¡×¥¿¥¤¥ä¡ÊSUV/4X4¡ËÉôÌç
TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§À¶¿åÎ´»Ë¡Ë¤Ï¡¢12·î11Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLINE¥ä¥Õ¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÀìÌçSNS¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¡Ê°Ê²¼¡¢¤ß¤ó¥«¥é¡Ë¡×¤Î¡ÖPARTS OF THE YEAR¡Ê¥Ñ¡¼¥Ä¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡Ë2025Ç¯´ÖÂç¾Þ¡×¤Ç¡¢Åö¼ÒÀ½SUVÀìÍÑ¥¿¥¤¥ä¡ÖOPEN COUNTRY R/T¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ¥¢¡¼¥ë¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤¬¥¿¥¤¥ä¡ÊSUV/4X4¡ËÉôÌç¤Ë¤Æ4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¢¨1¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡Ë²áµî¿ôÇ¯´Ö¤ÎPARTS OF THE YEAR¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÉÔÆ°¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤áÂ³¤±¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤ë¾Î¹æ
¡Ö¤ß¤ó¥«¥é¡×¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ý¥³¥ß¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÌçSNS¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î¿ô¤ÈÉ¾²ÁÅÀ¤òÆÈ¼«¤Ë½¸·×¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¡¢¡ÖPARTS OF THE YEAR¡×¤È¤·¤Æ¾åÈ¾´ü¤ÈÇ¯´Ö¤ÎÇ¯2²ó¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ò¸øÉ½¡¢É½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖOPEN COUNTRY R/T¡×¤ÎR/T¤Ï¥é¥®¥Ã¥É¥Æ¥ì¡¼¥ó¢¨2¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤È¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡¢ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿SUVÀìÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¹ñÆâSUV»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¥µ¥¤¥º³È½¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï2017Ç¯¤Î¾åÈ¾´üÂç¾Þ¤«¤éÏ¢Â³¤·¤Æ¾å°ÌÆþ¾Þ¤òÂ³¤±¡¢2022Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤Ç½é¤á¤ÆÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2¡ËRugged Terrain¡Ê¥é¥®¥Ã¥É¥Æ¥ì¡¼¥ó¡Ë¡§µ¯Éú¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÆÌ±ú¤ÎÂ¿¤¤Ï©ÌÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀÇ½¤Î¤³¤È
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±ÉôÌç¤Ç¡ÖOPEN COUNTRY A/T ·¡×¤¬2°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¨¥³ÉôÌç¤Ç¤Ï¡ÖPROXES CL1 SUV¡×¤¬3°Ì¤Ë¡¢¡ÖTRANPATH mp7¡×¤¬5°Ì¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¾¦ÉÊ³«È¯¤ØÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´»²¹Í¡ä
¢£OPEN COUNTRY¥·¥ê¡¼¥º
OPEN COUNTRY¥·¥ê¡¼¥º¤ÏSUV¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿Åö¼Ò¤Î¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢OPEN COUNTRY¤òÁõÃå¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¿ô¡¹¤ÎÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò½¤¤á¡¢ÂÑµ×ÀÇ½¤äÂÑ³°½ýÀ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î¹â¤¤´ðËÜÀÇ½¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥äÂ¦ÌÌ¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤òÇò¤¯Éâ¤Î©¤¿¤»¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥ì¥¿¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.toyotires.jp/product/oc/
¢£³Æ¼ï¾ÜºÙ¥µ¥¤¥È¤´°ÆÆâ
¡ü ¡ÖOPEN COUNTRY R/T¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.toyotires.jp/product/oprt
¡ü ¡Ö¤ß¤ó¥«¥é¡×È¯É½¡¡¡ÖPARTS OF THE YEAR 2025Ç¯´ÖÂç¾Þ¡×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
https://minkara.carview.co.jp/event/2025/poty/202512/
¡ü Åö¼Ò²áÇ¯ÅÙ¼õ¾Þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤´°ÆÆâ
2022Ç¯ÅÙ¡Êhttps://www.toyotires.co.jp/press/2022/221216.html¡Ë
2023Ç¯ÅÙ¡Êhttps://www.toyotires.co.jp/press/2023/231214.html¡Ë
2024Ç¯ÅÙ¡Êhttps://www.toyotires.co.jp/press/2024/241212.html¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
¡¡¢©664-0847 Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»ÔÆ£¥ÎÌÚ2-2-13
¡¡ TEL¡§ 072-789-9110
¡¡ FAX¡§ 072-773-3272
