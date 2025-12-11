¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°Û¼¡¸µ¤Î½À¤é¤«¤µ¡ßµæ¶Ë¤ÎÄÌµ¤À¹âÈ¿È¯À¤Ë²÷Å¬À¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥¬¥à¥ê¡¼¥½¡¼¥ëAIR¥·¥å¡¼¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡ÁÇ®¤È¼¾µ¤¤òÇÓ½Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÂ¸µ¤Î¾ø¤ì¤ò³«Êü¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥·¥å¡¼¥º¡Á
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±óÆ£ ÂÙ»°¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ß¤Î¤è¤¦¤ÊÃÆÎÏ¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î½À¤é¤«¤µ¤ËÄÌµ¤À¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥¬¥à¥ê¡¼¥½¡¼¥ëAIR¥·¥å¡¼¥º¡×¤ò¡¢12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¤ª¤è¤Ó¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://tinyurl.com/msurv7nb
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥¨¥¢¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êâ¹Ô»þ¤Î²÷Å¬À¤äÈèÏ«·Ú¸º¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ëµ¡Ç½¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¡Ø¥¬¥à¥ê¡¼¥½¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¡È¥°¥ß¤Î¤è¤¦¤ÊÃÆÎÏ¡É¤È¡È¿·´¶³Ð¤Î¹âÈ¿È¯À¡É¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»ÄÌµ¤À¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡Ø¥¬¥à¥ê¡¼¥½¡¼¥ëAIR¥·¥å¡¼¥º¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥°¥ß¤Î¤è¤¦¤ÊÃÆÎÏ¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î½À¤é¤«¤µ¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·¤Î¢¤Ë¥Ý¥ó¥×¤ò¿·¤¿¤ËÇÛÃÖ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·¤ÆâÉô¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¶õµ¤¤ò³°¤Ø²¡¤·½Ð¤¹Â¾¡¢¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤ò¥Ï¥Ë¥«¥à¥á¥Ã¥·¥å¹½Â¤¡ÊÌÖÌÜ¾õ¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·¤ÆâÉô¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÄÌµ¤À¤ÈµÛ¼¾À¤ËÍ¥¤ì¤¿Å·Á³ÁÇºà¤ÎËÜ³×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾ø¤ì¤Ë¤¯¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Û¼¡¸µ¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë²÷Å¬À¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê¥¬¥à¥ê¡¼¥½¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥º¡ËURL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000170.000115161.html
¢¨·¤Î¢¤Î¥Ý¥ó¥×¡Ê¥°¥ì¡¼ÉôÊ¬¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¥¬¥à¥ê¡¼¥½¡¼¥ëAIR¥·¥å¡¼¥º
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×
¥«¥é¡¼¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÁÇºà¡¡¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡§Å·Á³Èé³×¡¢¥½¡¼¥ë¡§¹çÀ®Äì
¥µ¥¤¥º¡¡24.5 Ñ¡Á27.5Ñ¡ÊÁ´7¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡¡ÀÇ¹þ15,290±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³ Á´Å¹¡¢ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢¨µºÜ¾ðÊó¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡¹ÊóÉô¡¡¹â¶¶¡¢ßÀÌî
¢©110-0005ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7£Æ
TEL:03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
https://tinyurl.com/msurv7nb
