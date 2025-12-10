2025年12月10日



日鉄ソリューションズ株式会社





伊藤忠商事株式会社にコモディティ取引・リスク管理システム「Ratispherd」を導入

以上













コモディティ取引・リスク管理システム「Ratispherd」 コモディティ取引・リスク管理システム「Ratispherd」









（※1）CTRM：Commodity Trading and Risk Managementの略。コモディティ取引・リスク管理（CTRM）システムとは、コモディティ現物取引管理やコモディティデリバティブ取引管理、それら取引に関するリスク管理を含むコモディティ管理業務全般をサポートするITシステムです。（※2）Ratispherdとは Ratis（船：ラテン語）とShepherd（導く：英語）の造語です。リスクの荒波を乗り越え、船を導く、羅針盤のようなシステムであってほしいという願いを込めて名付けられました。・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、Ratispherdは、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です【本件に関するお問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社金融ソリューション事業本部 営業本部Mail：fin-ratispherd-sales@jp.nssol.nipponsteel.com【報道関係お問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社管理本部 総務部 広報グループMail：press@jp.nssol.nipponsteel.com