アイデア満載！子どもたちの個性あふれる作品　第2回「ダイドーの工作自動販売機コンテスト」審査結果を発表！





























































＜審査コメント＞



小学校2年生とは思えないほど、リサイクルや地産地消の視点が丁寧に盛り込まれており、ポイ捨て防止にもつながる“夢の自販機”だと感じました。アイデアの完成度も非常に高く、強く印象に残る作品でした。











【優秀賞】◆いっしょに作ろう！みんなで「チャレンジ部門」：どうぶつ自動販売機















＜審査コメント＞



姉弟で協力して作った作品で、動物たちが好きな飲み物を選べるという楽しいアイデアが、作品からもよく伝わってきました。仲良く相談しながら制作した様子が作品にも表れていて、見ているこちらまで温かい気持ちになりました。



＜審査コメント＞



願いが叶う“魔法の自販機”というファンタジーあふれる発想に、夢を形にする力を感じました。「飲んだら友達ができるジュース」というユニークなアイデアには、飲み物を通じたコミュニケーションの可能性が込められています。













【優秀賞】◆見た目がステキ！「デザイン部門」：水族缶





















＜審査コメント＞



水族館をテーマにした自販機は、見た目の美しさだけでなく、細部までこだわったストーリー性が魅力的でした。タイトルと世界観が一致しており、立体的なデザインも目をひきます。完成度が高い作品で、思わず心を奪われました。



【優秀賞】◆こころぽかぽか！「思いやり部門」：災害のときの自動販売機



＜審査コメント＞



「地震のときに使ってほしい」という思いから生まれた、人を助ける自販機。消防車やお医者さんになれるジュースなど、発想力と優しさが詰まった作品でした。全国にある自販機の可能性を広げるアイデアに、心から感動しました。



【優秀賞】◆キラリ☆発信！「SNS投稿部門」：長崎自動販売機





















＜審査コメント＞



長崎への帰省の思い出を、自販機という形で表現した作品。従姉妹達の長崎での楽しい時間や、帰省先での別れが寂しいという気持ちから生まれたアイデアがとてもかわいらしく、心に残りました。ご当地の魅力と感情が詰まった作品は、SNSでも目をひき、共感を呼ぶ完成度の高い一作でした。



●審査員 総評



[特別審査員長］自動販売機マニア 石田 健三郎氏



第2回目となる「ダイドーの工作自動販売機コンテスト」に、今年もたくさんの素晴らしい作品をご応募いただき、ありがとうございました。



子どもたちの夢や創造力が詰まった作品の数々を拝見でき、大変光栄でした。「自動販売機で人助けをしたい」「社会貢献につなげたい」という思いで活動を続けてきましたが、応募作品や笑顔あふれる子どもたちの写真を見て、自動販売機マニアとして活動してきたことに、あらためて大きな意義を感じました。



自販機という日本の魅力ある文化を次世代へつなぐ、貴重なきっかけになったと実感しています。



ご受賞された皆さま、おめでとうございます！



なお、今回の受賞作品は、特設サイトや公式Instagramなどでご紹介しております。詳しくはこちらをご覧ください。



＜参考＞



◆HP：特設サイト（https://holdings.dydo.co.jp/dydocraft2025/）



◆Instagram：【公式】ダイドーの工作自動販売機



（@dydocraft：https://www.instagram.com/dydocraft/）



本施策は、継続的な社会貢献活動の実現を目的として当社が設立した「地域コミュニティ貢献積立金」を活用し実施しております。



今後も当社は、「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。」のグループ理念のもと、世界中の人々が楽しく健やかに暮らすことのできる豊かで元気な地域社会づくりに貢献いたします。

