アイデア満載！子どもたちの個性あふれる作品 第2回「ダイドーの工作自動販売機コンテスト」審査結果を発表！
ダイドーグループホールディングス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：郄松 富也）は、自動販売機を通して、地域社会の次代を担う子どもたちの想像力を育み、個性を引き出し、社会性を育むことを目的として、第2回「ダイドーの工作自動販売機コンテスト」（以下「本コンテスト」）を開催し、大賞および優秀賞を決定しましたので、お知らせいたします。
ダイドーの工作自動販売機コンテスト審査員
当社では、子どもたちの想像力を育み、個性を引き出し、社会性を育むことを目的に、2015年から全国の子どもたちに無償で「ダイドーの工作自動販売機キット」を提供しています。
小学校2年生とは思えないほど、リサイクルや地産地消の視点が丁寧に盛り込まれており、ポイ捨て防止にもつながる"夢の自販機"だと感じました。アイデアの完成度も非常に高く、強く印象に残る作品でした。
願いが叶う"魔法の自販機"というファンタジーあふれる発想に、夢を形にする力を感じました。「飲んだら友達ができるジュース」というユニークなアイデアには、飲み物を通じたコミュニケーションの可能性が込められています。
第2回目となる「ダイドーの工作自動販売機コンテスト」に、今年もたくさんの素晴らしい作品をご応募いただき、ありがとうございました。
子どもたちの夢や創造力が詰まった作品の数々を拝見でき、大変光栄でした。「自動販売機で人助けをしたい」「社会貢献につなげたい」という思いで活動を続けてきましたが、応募作品や笑顔あふれる子どもたちの写真を見て、自動販売機マニアとして活動してきたことに、あらためて大きな意義を感じました。
自販機という日本の魅力ある文化を次世代へつなぐ、貴重なきっかけになったと実感しています。
ご受賞された皆さま、おめでとうございます！
なお、今回の受賞作品は、特設サイトや公式Instagramなどでご紹介しております。詳しくはこちらをご覧ください。
＜参考＞
◆HP：特設サイト（https://holdings.dydo.co.jp/dydocraft2025/）
◆Instagram：【公式】ダイドーの工作自動販売機
（@dydocraft：https://www.instagram.com/dydocraft/）
本施策は、継続的な社会貢献活動の実現を目的として当社が設立した「地域コミュニティ貢献積立金」を活用し実施しております。
今後も当社は、「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。」のグループ理念のもと、世界中の人々が楽しく健やかに暮らすことのできる豊かで元気な地域社会づくりに貢献いたします。
