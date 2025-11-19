レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本ポイント・オブ・ケア診断市場は、迅速検査技術革新が分散型臨床ワークフローを加速させることで、2033年までに102億米ドル規模へ急成長すると予測される
日本ポイント・オブ・ケア診断市場は2024年に26億1,000万米ドルの規模に達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）4.50％で着実に成長し、2033年までに102億米ドルに達すると予測されている。患者に近い場所で数分以内に結果を提供するポイントオブケア診断（POCT）は、迅速でアクセスしやすいツールを提供することで早期介入と患者アウトカムの改善を実現し、国内の臨床意思決定の枠組みを再構築し続けている。
高齢者の負担の増加により、患者に近い検査の採用が強化されます
日本の急速な高齢化は、POCTソリューションの需要を形成する中心的な力であり続けています。 総務省は、高齢者が人口の29.3％を占めていると報告しており、国立社会保障-人口問題研究所の予測では、このシェアは34.8％に2040年までに上昇すると示唆している。 糖尿病、心血管疾患、呼吸器疾患などの加齢に関連する慢性疾患が加速しているため、医療提供者は、タイムリーなカウンセリング、早期リスク検出、最適化された治療経路をサポートするために、迅速な診断にますます依存しています。
このような人口動態の変化と並行して、日本政府はデジタルヘルスに強い焦点を当てており、高齢者世帯に合わせた遠隔監視プラットフォーム、スマート診断ツール、統合ケアエコシステムの採用に拍車をかけています。 厚生労働省からの認知イニシアチブと技術対応高齢者ケアへの支援により、診療所、在宅医療、地域医療センター全体で分散型の患者中心のテストモデルへの移行が強化されています。
規制の複雑さは、商業化の障壁を作成します
堅調な需要にもかかわらず、市場は日本の厳しい規制経路に起因する構造的制約に直面しています。 POCTデバイスは、重大なケアの決定に直接影響を与えるため、厳格な安全性、精度、および性能ベンチマークに準拠する必要があります。 広範な検証研究、臨床試験、および多段階の文書レビューは、承認のタイムラインの延長、開発コストの上昇、および小規模なイノベーターを阻止することがで これらの複雑さは、総合的に商業化サイクルの遅れに貢献し、新興企業にとって高い参入障壁を生み出します。
上昇する投資の勢いは、技術革新能力を拡大します
日本のPOCTエコシステム内の技術進歩の触媒として、財政的支援の増加が浮上しています。 公的資金、個人投資家、ベンチャーキャピタル企業は、新しい診断プラットフォーム、モバイルヘルスアプリケーション、および迅速なテストイノベーションを積極的にサポートしています。 このような資本の急増により、次世代の検出方法の開発、新興デバイスの広範な臨床検証、病院およびプライマリケアインフラストラクチャ全体のPOCTワークフローの強化統合が可能になります。
注目すべき例には、2023年3月のシリーズB-2の資金調達が含まれます。 （株）エヌ-ティ-ティ 金リンクエレクトリックイムノアッセイ（GLEIA）技術を進歩させるために5.5万ドル（500万円）を調達した。 同社の心血管診断アプリケーションへの焦点は、流行する疾患の負担に対処する高感度、リアルタイム診断ツールに向けた日本の戦略的なプッシュを強調しています。 そのようなスタートアップへの継続的な投資は、日本をポータブル診断技術のイノベーションハブとして位置付けています。
