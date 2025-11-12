全国24名のスパイシーな女性社長を選出――第12回「J300アワード」ファイナリスト発表、一般投票は11月17日から開始
国内最大級の女性経営者データベースサイト「女性社長.net」（株式会社コラボラボ企画・運営 本社：東京都千代田区、代表取締役：横田響子）は、第12回女性社長が選ぶ女性社長のためのアワード「J300アワード」にて、約300名の応募の中から受賞対象となる24名のノミネート者を選出、11月12日（水）に発表しました。J300アワードでは今後、受賞者決定に向けた審査の一環として「一般投票」を11月17日（月）より実施します。
今年で12回目となる「J300アワード」
J300アワードは、「スパイシーさ」「コラボの可能性」を２大評価軸とし、全国各地で活躍する個性的な女性社長を選出するアワードです。2014年にスタートし、今年で12回目の開催。地域や業種、経歴を問わず、多様な挑戦を続ける女性社長の存在を広く紹介し、事業継続やさらなる事業の発展を応援することを目的としています。
多彩な顔ぶれ、17道府県から24名を選出
地域密着型から、自身の経験や地域資源を活かした全国展開型まで幅広い事業
本年度は約300名の応募が寄せられ、17道府県24名の女性社長をノミネート者として選出。うち5名は、事業承継を経て経営者となった女性を対象とする「事業承継部門：後継ぎウーマン賞」（エヌエヌ生命保険株式会社協賛）でのノミネートです。
▼第12回 J300アワード ノミネート者一覧
（所在地、社名、ノミネート者氏名、以下敬称略）
【起業部門】（19名）
北海道 Baby&Kidsぴーす 北山紘子
茨城県 特定非営利活動法人産後TOMOサポ 多田佑実
千葉県 シンメトリ株式会社 藤木信穂
群馬県 JUNA株式会社 安藤淳子
埼玉県 大谷運輸有限会社 ドローン事業部AirRA 大谷由美子
神奈川県 VOICE架け橋 力久由利子
長野県 株式会社スマイル・ラボ 赤沼留美子
新潟県 優style 唐梨子優
静岡県 ANd muni 株式会社 田中知聡
三重県 合同会社グーウェン 深谷百合子
三重県 合同会社常光庵 来光美希
滋賀県 株式会社TANEBI（みいちゃんのお菓子工房） 杉之原千里
大阪府 株式会社MetaBloom 豊永真由美
兵庫県 CHARM.me 木村千尋
兵庫県 株式会社ポータルズ 髙島友美
島根県 株式会社マザーテラス 須藤伊世
福岡県 株式会社バースリンク 古市菜緒
佐賀県 株式会社JAFAN 副島希帆
長崎県 スマイルホームカンパニー 岩素子
【事業承継部門】（5名）
静岡県 株式会社寺岡硑吉商店 寺岡舞
滋賀県 株式会社 fm craic 釘田和加子
大阪府 株式会社日本木材 長谷部愛
大阪府 久屋コンサルティング 本田沙織
佐賀県 株式会社ナンキュウ 嶽本育子
ノミネート者詳細：https://j300award.wixsite.com/2025/nominate
例年3万人以上がアクセス！参加型審査「一般投票」は11月17日よりスタート
J300アワードの受賞者は、PRシート審査、面談審査、一般投票の結果を総合して決定します。例年3万人以上がアクセスする「一般投票」は、女性社長.netのFacebookおよびInstagramで実施予定。期間中に投稿するノミネート者のPRシート画像へ「いいね！」をすることで投票が可能です。
