こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ティッシュをつけてふきふきするニャ！さかだち姿のネコが愛らしい卓上クリーナー『ふきマル』10月下旬発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、デスク用のコンパクトなサイズで、まるでネコがお掃除しているかのような卓上クリーナー『ふきマル』（全4種・各990円 税込）を2025年10月下旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
■まるでネコが「ふきふき」！デスクまわり専用のお掃除グッズ
『ふきマル』は、小型のフローリングワイパーにネコが雑巾掛けをしているような姿が特徴の卓上クリーナーです。まるでネコが楽しそうに「ふきふき」お掃除をしているかのような愛らしいデザインで見ているだけでも癒されるデスクのお掃除グッズ。
使い方は、通常のフローリングワイパーと同じようにティッシュやウェットシート（※）を4ヶ所のストッパーに差し込んで固定します。ピンと伸びたネコのしっぽをもって滑らせれば、ゴミや汚れをサッと拭き取ることができます。
（※）商品の塗装劣化を防ぐため、ノンアルコールタイプのシートを推奨します。
■かわいいだけじゃない！機能的な肉球デザインの凹凸
デスクの上で、さかだちをしているかのような姿で自立するため、使わないときにもコンパクトに飾ることができ、目に入るたびにかわいい姿に癒されます。
さらに、面倒なお掃除も楽しくなる工夫があります。クリーナーの底面には肉球デザインの凹凸があり、この凹凸で汚れをキャッチしやすくしています。お掃除後にかわいい肉球の形がティッシュに浮かび上がるので、お掃除の時間も楽しめます。
■個性豊かな4種類。ピンクのお鼻や肉球がかわいい
ネコの種類は「茶トラ」「サバトラ」「ハチワレ」「ミケ」の全4種。ピンクのお鼻と肉球がとてもキュート。「ミケ」は体の一部にハート模様が入っているのがポイントです。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/121499/121499_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月～金曜日（祝日を除く） 9：30～17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
卓上クリーナー『ふきマル』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/250803013006/
卓上クリーナー『ふきマル』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/250803013006/
