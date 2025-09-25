ポップカルチャーの復活とコレクターズアイテムのブームにより、世界のアクションフィギュア玩具市場は2033年までに111億米ドルを超える見込み
世界のアクションフィギュア玩具市場は着実に成長を続けており、市場規模は2024年の74億米ドルから2033年には111億米ドルに達すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は4.67%で拡大する見込みです。市場の成長は、ノスタルジックな人気シリーズの復活、大人のコレクターの関心の高まり、そして子供と大人の両方をターゲットにした製品イノベーションの拡大に大きく起因しています。
「キダルト」市場の台頭：大人が新たな需要を牽引
市場の拡大を牽引する決定的なトレンドの一つは、「キダルト」（子供＋大人）と呼ばれる消費者層の台頭です。これは、遊びではなく、コレクション、ノスタルジア、そしてディスプレイのためにアクションフィギュアを購入する20～45歳の成人を指します。可処分所得の増加と、スーパーヒーローの世界、アニメ、ビデオゲームのキャラクター、そして伝説の映画シリーズへの文化的熱狂の高まりにより、この層は世界的なメーカーにとって主要な成長エンジンとなっています。
コレクター限定版、プレミアムパッケージ、限定版の普及はこの傾向をさらに加速させ、リピート購入とファンダムエンゲージメントを促進しています。アクションフィギュアはもはや単なる玩具ではなく、ポップカルチャーの芸術品、そして投資価値のあるコレクターズアイテムとなっています。
ライセンスとフランチャイズは依然として市場収益の柱
マーベル、DCコミックス、スター・ウォーズ、ポケモン、トランスフォーマー、そして様々な日本のアニメといった世界的に認知された知的財産（IP）は、長年にわたりアクションフィギュア業界の収益の柱となってきました。2024年にはライセンスアクションフィギュアが最大の市場シェアを占め、この傾向は2033年までさらに加速すると予想されています。これは、新たな映画の世界、ストリーミングコンテンツ、そしてゲームIPが引き続き需要を刺激するからです。
ハズブロ、マテル、バンダイ、マクファーレン・トイズ、NECAといったエンターテインメントスタジオと玩具メーカーとのブランドパートナーシップは、市場ダイナミクスの中心となっています。新シリーズやリブート版のリリースごとに、メーカーはキャラクターフィギュアの売上が急増し、消費者は数ヶ月も前から予約注文するケースも少なくありません。
Eコマースとソーシャルメディア・コマースが小売業界を変革
アクションフィギュア玩具の流通・販売モデルは、大きな変化を遂げています。従来の玩具店も依然として存在感を示していますが、Eコマースプラットフォーム、専門オンライン小売業者、そしてソーシャルメディア・マーケットプレイスが急速に市場を席巻しています。Amazon、Walmart.com、eBay、そして個人向けホビーサイトといったプラットフォームが、現在では主要な販売チャネルとなっています。
さらに、Instagram、YouTube、TikTokといったプラットフォームは、世界中のバイヤーの認知度と関心を高めています。インフルエンサー、開封動画チャンネル、玩具レビューコンテンツは、特に限定版や限定品において強力なマーケティングツールとなっています。
