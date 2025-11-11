「あなたの子どもは欲しくない」級に傷つける別れの言葉９パターン
別れのときは誰しも少し感情的になり、ひどいことを言ってしまうことも…。なかでも特に男性の心を傷つけるのは、どんな言葉なのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「『あなたの子どもは欲しくない』級に傷つける別れの言葉」をご紹介します。
【１】「私にだって幸せになる権利があると思う」
「オレでは幸せにできないの？」（20代男性）など、「女性を幸せにできない男だ」という主旨の発言をすると、あまりのことにギョッとする男性もいるようです。せめて「もっと大切にしてくれる人がいい」など、自分の思う幸せの形を伝えたほうがいいでしょう。
【２】「あなたとふたりの将来より一人のほうがマシ」
「そんなにオレってお荷物か!?」（20代男性）など、存在を否定するような発言は、男性の今後の恋愛や結婚観にも強い悪影響を及ぼしそうです。「私が理想に思ってる結婚生活にあなたは向いてない」など理由を具体的に伝えれば、ショックを最小限に抑えられるでしょう。
【３】「私たち、付き合ってたわけじゃないでしょ」
「じゃあこれまでの関係は一体…？」（20代男性）など、交際そのものを「なかったこと」にするような発言は、男性を激しく動揺させそうです。「付き合おう」という具体的なオファーはなくても、自分にも相手にそう思わせるような言動がなかったか、一度発言の前に見直しましょう。
【４】「見た目が生理的にムリなんだよね」
「最初からわかってたことじゃん」（20代男性）など、変えようのない部分を指摘すると、「今さらそんなこと…」と悲しむ男性もいるようです。彼氏が急激に太った、などの事情があるなら「そんなに太ってほしくなかった」と具体的に伝えましょう。
【５】「あなたは寂しさの埋め合わせだったけど、本当に好きな人を見つけた」
「オレは『つなぎ』かよ。ぶっちゃけすぎ！」（20代男性）など、たとえ本当のことでも、男性を心の底から悲しませる発言もあるようです。真実を伝えることばかりが誠意ではありません。相手の心情を思いやる心をもちましょう。
【６】「二度と顔も見たくないし、声も聞きたくない」
「いつそんなに嫌いになっちゃったの??」（20代男性）など、あからさまに嫌悪感を伝えると、急激な変わりように驚く男性もいるようです。彼氏があまりにしつこく別れに応じないなどの事情がなければ、わざわざ口に出す必要はないのではないでしょうか。
【７】「一緒にいても何のメリットもない」
「将来性ないってこと？ 自信なくすなー（苦笑）」（20代男性）など、恋愛感情ではなく損得勘定で「一緒にいられない」と言われると、自分の生き方に自信をなくす男性もいるようです。同じ未来を考えられないなら「結婚を考えてくれないから」など、オブラートに包んだ言い方をしましょう。
【８】「全然好きじゃなかったのに付き合ってごめん」
「えー！ じゃあ何で付き合ったわけ？」（20代男性）など、「そもそも初めから好きではない」という発言は、男性の自信を完全に喪失させるようです。押しに負けた形で付き合い始めても、少しは好意があったはず。愛情の全否定はやめましょう。
【９】「あなたといる間、ずっと不幸だった」
「マジかよ。全部否定されたような気持ち」（20代男性）など、交際期間を通してのネガティブ発言は、男性に強いショックを与えるようです。別れ話に至るにはいろいろな事情があるでしょうが、ステキな思い出まで台無しにするような発言は控えましょう。
ほかにも「女子のこんな別れの言葉が男性に強いショックを与える」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
