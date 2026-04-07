令和の大学生は恋愛や結婚についてどのように考えているのでしょうか。ワタベウェディング株式会社（京都府京都市）が実施した「大学生の恋愛・結婚」に関する調査によると、約3人に1人が「現在恋人がいる」と回答した一方で、2割強が「一度も恋人がいたことはない」と回答したことがわかりました。では、結婚を希望する大学生はどのくらいいるのでしょうか。【調査結果を見る】大学生「一度も恋人がいたことはない」割合は調査は