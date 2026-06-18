「本来であればありえない」吉田麻也と南野拓実がオランダ戦出場選手のスパイクを磨き…重鎮の“献身”を主将が明かす【日本代表の舞台裏】

「本来であればありえない」吉田麻也と南野拓実がオランダ戦出場選手のスパイクを磨き…重鎮の“献身”を主将が明かす【日本代表の舞台裏】