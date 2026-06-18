18日未明、福岡市東区の市営住宅の一室で、住人の女性を刃物で刺して殺害しようとしたとして、36歳の女が逮捕されました。刺された女性は搬送先の病院で死亡が確認され、警察は容疑を殺人に切り替えて調べる方針です。2人は友人関係だということです。



殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称、福岡市城南区に住む職業不詳の藤本朱緒容疑者（36）です。



警察によりますと、藤本容疑者は18日午前3時すぎ、福岡市東区馬出の市営住宅の一室で、この部屋に住む33歳の女性の首や胸を複数回、刃物で突き刺し殺害しようとした疑いです。





警察の調べに対し「私がやったことに間違いありません」と話し、容疑を認めているということです。藤本容疑者と女性は友人関係だということです。藤本容疑者は「刺した。ケンカをしていた」と110番通報していました。警察が駆けつけ、ドアをノックすると藤本容疑者が出てきて「いっぱい刺した」と話したということです。警察が確認したところ、寝室のベッドで血を流して倒れている女性を発見しました。寝室では、事件に使われたとみられる刃物が見つかっています。藤本容疑者の腹に切り傷があり、自分でやったと話しているということです。傷は浅いということです。警察は、容疑を殺人に切り替えて調べる方針です。