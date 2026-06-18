明日19日(金)は晴れ間が出て、近畿や東海など真夏のような暑さになる所があるでしょう。20日(土)以降は極端な暑さはなく、関東や東北の太平洋側を中心に平年を下回る気温の所もあり、気温の変化に注意が必要です。服装でうまく調節してください。

19日は真夏の暑さも 週明けは東北でヒンヤリ

この先は、沖縄や北海道では晴れる日が多いでしょう。一方、九州から東北は梅雨前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多く、北陸や東北もいよいよ雨の季節到来となりそうです。気温の変化も大きくなるため、注意が必要です。





明日19日(金)は近畿から関東を中心に梅雨の晴れ間となり、日中は気温が上がるでしょう。最高気温は名古屋で33℃、大阪で32℃と、真夏のような暑さになりそうです。東京都心は29℃の予想ですが、関東甲信の内陸では30℃以上の真夏日の所があるでしょう。九州は南部を中心に雨が続きますが、暖かい空気が流れ込んで、気温は上がりそうです。20日(土)以降の最高気温は、平年並みか低い日が多くなり、極端な暑さはないでしょう。気温の変化が大きいのが関東と東北の太平洋側です。東京都心は20日(日)から23日(火)にかけて23℃と、涼しいくらい。仙台は22日(月)は17℃と、4月下旬並みでしょう。北東の風や雨で、気温よりもヒンヤリと感じられそうです。

服装指数 昼の最適な服装の目安

上の図は、昼の時間帯の服装の目安です。



沖縄は半袖やノースリーブで過ごせるくらいで、朝晩も気温が高いでしょう。九州から東海も半袖でちょうど良い日が多くなりそうです。



関東は半袖にカーディガンや長袖のシャツなどで、うまく調節してください。東北は長袖が活躍する日が多く、昼間でもジャケットが必要な日があるでしょう。北海道は薄着で過ごせますが、朝晩はジャケットなどで調節すると良さそうです。



服装指数は、予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考にしてください。