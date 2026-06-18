中国歴史ファンタジー『海昏伝 〜長安に残る君の面影〜』がU-NEXTで独占配信開始
U-NEXTは、2026年6月18日12時より、中国ドラマ『海昏伝 〜長安に残る君の面影〜』を独占配信開始する。価格は各話220円で、視聴期間は2日間。
U-NEXTにて『海昏伝 〜長安に残る君の面影〜』の独占配信が開始
『海昏伝 〜長安に残る君の面影〜』は、前漢時代に実在した、第9代皇帝でありながらわずか27日間で帝位を剥奪された劉賀（海昏侯）の史実をもとに、現代から過去へと時を越えた青年が、友情と恋を胸に運命へ立ち向かう歴史ドラマ。
現代から前漢時代へとタイムスリップする主人公・王衡を演じるのは、実力派俳優マオ・ズージュン。皇帝に仕える女騎士・得九を演じるのは、近年急速に注目を集める女優ホアン・リーイン。そして劉賀（海昏侯）を演じるのは、若手注目俳優ゲン・イェティン。世代も個性も異なる3人の俳優が集結した本作。史実をベースにしながら、友情と恋、そして運命に抗う希望を描いた、心に残る仕上がりとなっている。
■ストーリー
現代の江西省南昌に住む男、王衡（演：マオ・ズージュン）ははひょんなことから前漢の時代にやってきてしまう。彼がそこで出会ったのは、元彼女に瓜二つな女性・得九（演：ホアン・リーイン）と、即位するも、約1ヶ月で廃された前漢の第9代皇帝の劉賀（※別名、海昏侯（かいこんこう）といわれる）（演：ゲン・イェティン）。まだ若く治世の経験のない劉賀は、大臣である霍光の傀儡になることを拒み、状況を打破しようとしていた。明るく天真爛漫な若き皇帝と友情を築いた王衡は、現代で学んだ史実を頼りに、過去を変えようと奮闘する。そして元恋人にそっくりの女騎士・得九は劉賀の支配下であり、王衡は彼女に不思議な縁を感じながら、誤解や試練を乗り越えながら劉賀を守るため陰謀を相手にともに戦う。
■出演者
王衡：マオ・ズージュン
得九：ホアン・リーイン
劉賀：ゲン・イェティン
■スタッフ
監督：ルオ・ポン
脚本：オウヤン・ゴンピン、ウー・インジュン
©Tencent Video
U-NEXTにて『海昏伝 〜長安に残る君の面影〜』の独占配信が開始
『海昏伝 〜長安に残る君の面影〜』は、前漢時代に実在した、第9代皇帝でありながらわずか27日間で帝位を剥奪された劉賀（海昏侯）の史実をもとに、現代から過去へと時を越えた青年が、友情と恋を胸に運命へ立ち向かう歴史ドラマ。
■ストーリー
現代の江西省南昌に住む男、王衡（演：マオ・ズージュン）ははひょんなことから前漢の時代にやってきてしまう。彼がそこで出会ったのは、元彼女に瓜二つな女性・得九（演：ホアン・リーイン）と、即位するも、約1ヶ月で廃された前漢の第9代皇帝の劉賀（※別名、海昏侯（かいこんこう）といわれる）（演：ゲン・イェティン）。まだ若く治世の経験のない劉賀は、大臣である霍光の傀儡になることを拒み、状況を打破しようとしていた。明るく天真爛漫な若き皇帝と友情を築いた王衡は、現代で学んだ史実を頼りに、過去を変えようと奮闘する。そして元恋人にそっくりの女騎士・得九は劉賀の支配下であり、王衡は彼女に不思議な縁を感じながら、誤解や試練を乗り越えながら劉賀を守るため陰謀を相手にともに戦う。
■出演者
王衡：マオ・ズージュン
得九：ホアン・リーイン
劉賀：ゲン・イェティン
■スタッフ
監督：ルオ・ポン
脚本：オウヤン・ゴンピン、ウー・インジュン
©Tencent Video