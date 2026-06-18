2026年下半期のあなたの運勢を、人気占い師・ゲッターズ飯田さんが大予想！ まずは「五星三心（ごせいさんしん）占い」で自分のタイプをチェック（タイプの調べ方つき）。ページ内のリンクから、タイプ別に分けて占い結果を紹介します。さらに「幸運＆要注意タイプ」と開運アクションも教えてもらいました。

五星三心（ごせいさんしん）占いとは…

無償で8万人以上を占ってきた、ゲッターズ飯田さんが編み出したオリジナルの占い。これまでのデータをもとに四柱推命や西洋占星術などをかけ合わせています。人を生年月日によって12のタイプに分類し、性格や運気を読み解きます。

自分がどのタイプに当てはまるかは、表で確認しましょう。

五星三心タイプの調べ方

（1）【表1】で、自分の生まれた年と月の交差する位置の数字を調べ、その数字に生まれた日をたす。61以上になった場合は、その数字から60を引く。

（2）当てはまる数字を【表2】で探し、生まれた西暦が偶数か奇数かによってタイプを判断する。

例：1984年10月26日生まれの場合、【表1】で交差している数字が4なので、26をたして30になります。生まれた西暦が偶数なので、【表2】で探すと「金の鳳凰座」だとわかります。

【表1】

1928年（昭和3年）〜1965年（昭和40年）生まれはこちら

1966年（昭和41年）〜2003年（平成15年）⽣まれはこちら

この表のなかに自分の生まれた年がなかった方は、大変お手数ですが以下のゲッターズ飯田さんの公式サイトからお調べください。

https://sp.gettersiida.net/

【表2】

この表を使って⾃分のタイプをチェックしてみてください。

＜クリックすると、個別の運勢ページに飛びます＞

1〜10で偶数年生まれ 金の羅針盤座

1〜10で奇数年生まれ 銀の羅針盤座

11〜20で偶数年生まれ 金のインディアン座

11〜20で奇数年生まれ 銀のインディアン座

21〜30で偶数年生まれ 金の鳳凰座

21〜30で奇数年生まれ 銀の鳳凰座

31〜40で偶数年生まれ 金の時計座

31〜40で奇数年生まれ 銀の時計座

41〜50で偶数年生まれ 金のカメレオン座

41〜50で奇数年生まれ 銀のカメレオン座

51〜60で偶数年生まれ 金のイルカ座

51〜60で奇数年生まれ 銀のイルカ座

※生まれ年は、西暦の方でご判断ください

2026年下半期の幸運タイプ

2026年下半期、幸運な3タイプは？

●銀のインディアン座

マイペースに淡々と過ごしがちなタイプですが、今は素直に流れに乗りたいとき。

「ときには欲ばってもいいので、『運気がいいならやってみよう！』と行動を起こしてください」（ゲッターズ飯田さん、以下同）

開運アクション→ 理想を思い描く

重い腰を上げるには“明るい妄想”がカギ。将来の自分が幸せに過ごす姿を想像してみて。

●金の羅針盤座

いつもは物事をネガティブに捉えがちですが、今期はできるだけ前向きな姿勢を保って。

「だれかに言われるのを待つのではなく、自ら積極的に動くことで運を味方につけられます」

開運アクション→ 感謝の言葉を口にする

「ありがとう」という感謝の言葉を意識的に口にすることで、自然と気持ちも上向きます。

●金のイルカ座

能力や個性を活かすチャンスが巡ってきそう。

「遠慮したり、手を抜いたりするとせっかくの流れに乗れなくなってしまいます。これまでの経験が活きると信じて飛び込んでみて」

開運アクション→ 仲間と運動する

仲間がいることでエネルギーを発揮できるタイプ。だれかを誘って一緒に運動するのも◎。

2026年下半期の要注意タイプ

2026年下半期、注意が必要なタイプは？ 意識すべきポイントを押さえておけば、運気をいい流れに変えていけます。

●銀の鳳凰座

元来、自分の信じた道を突き進むタイプですが、今は“柔軟性”が重要。

「現状を守りながら、自分にたりないものを知るとき。ポジティブな変換が得意な人を見習うのもいいでしょう」

開運アクション→ イメチェンする

いつもと違うファッションやヘアスタイル、メイクに挑戦すると、気分も明るく前向きに。

●金の鳳凰座

なにごとも裏目に出やすいときですが、最初から想定しておくことでイヤな出来事を避けられます。

「無計画な行動に走るのはNG。まずは自分を振り返り、気を引き締めて過ごして」

開運アクション→ 友人を気軽に誘ってみる

一緒に成長できる仲間が助けになるとき。気軽に遊びや食事に誘える友人をつくって！

●銀の時計座

不要な人間関係や過去の思い出は手放していきたいタイミング。

「過去の栄光や成功体験にいつまでもすがらないこと。次にやるべきことを探し、前に進む準備を始めましょう」

開運アクション→ 服と靴を捨てる

部屋の大掃除をしてムダなものは思いきって処分を。とくに服と靴は最小限の数に絞って。