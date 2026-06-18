セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、手軽に異国の味が楽しめる「世界のパン博」シリーズの新商品「スイートチリソースのバインミー」を6月23日から、順次発売します。

【画像】パクチーたっぷり！ ローストポーク＆なますもあふれてる「スイートチリソースのバインミー」をもっと見る！

新商品は、ベトナム発祥の人気サンドをアレンジ。うまみのあるローストポーク、香りが広がるパクチー、甘酸っぱいなますを組み合わせ、全体の味をまとめるアクセントとして、スイートチリソースを採用した本格的な味わいの一品。価格は429円（税込み）です。

担当者は、新商品について「『手軽に本場の味を楽しんでほしい』。そんな思いを込めた商品です。今回発売する『スイートチリソースのバインミー』は、ローストポークやパクチー、なますといった本場の味わいをイメージした具材に、まろやかな甘味とピリッとした辛味が特長のスイートチリソースを合わせています」と説明。続けて「新しい異国の味に出会えるワクワク感をぜひお楽しみください！」とアピールしています。

※消費税は8％で計算しています。