ガーナvsパナマ スタメン発表
[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](トロント)
※08:00開始
<出場メンバー>
[ガーナ]
先発
GK 1 ローレンス アティ ジギ
DF 4 ジョナス アジェティ
DF 14 ギデオン・メンサ
DF 18 ジェローム オポク
DF 26 マービン・セナヤ
MF 3 ケイレブ イレンキ
MF 11 アントワーヌ・セメニョ
MF 15 エリシャ・オウス
MF 22 カマルディーン・スレマナ
MF 24 アーネスト・ヌアマ
FW 9 ジョルダン・アイェウ
控え
GK 12 ジョセフ アナン
GK 16 ベンジャミン アサレ
DF 2 アリドゥ セイドゥ
DF 6 アブドゥル・ムミン
DF 17 アブドゥル ババ
DF 21 コジョ・ペプラ・オポン
DF 23 デリク ルカセン
MF 8 クワシ・シボ
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 10 ブランドン トーマス=アサンテ
FW 13 クリストファー ボンス バー
FW 19 イニャキ・ウィリアムス
FW 20 オーガスティン ボアキエ
FW 25 プリンス クワベナ アドゥ
監督
カルロス ケイロス
[パナマ]
先発
GK 22 オルランド モスケーラ
DF 2 セサール ブラックマン
DF 3 ホセ コルドバ
DF 13 ジオヴァニー ラモス
DF 16 アンドレス・アンドラーデ
MF 6 クリスティアン マルティネス
MF 7 プーマ
MF 14 カルロス ハーヴェイ
MF 23 ミゲル・ムリージョ
FW 11 エドガル バルセナス
FW 18 セシリオ ウォーターマン
控え
GK 1 ルイス メヒア
GK 12 セサール サムディオ
DF 4 フィデル エスコバル
DF 5 エドガルド ファリーニャ
DF 15 エリック ダヴィス
DF 25 ロデリック ミラー
DF 26 ホルヘ グティエレス
MF 8 アダルベルト カラスキージャ
MF 20 アニバル ゴドイ
FW 9 トマス ロドリゲス
FW 10 イスマエル ディアス
FW 17 ホセ ファハルド
FW 19 ルイス ガブリエル
FW 21 セーサル ヤニス
FW 24 アサリアス ロンドーニョ
監督
クリスチャンセントーマス
※08:00開始
<出場メンバー>
[ガーナ]
先発
GK 1 ローレンス アティ ジギ
DF 4 ジョナス アジェティ
DF 14 ギデオン・メンサ
DF 18 ジェローム オポク
DF 26 マービン・セナヤ
MF 3 ケイレブ イレンキ
MF 11 アントワーヌ・セメニョ
MF 15 エリシャ・オウス
MF 22 カマルディーン・スレマナ
MF 24 アーネスト・ヌアマ
控え
GK 12 ジョセフ アナン
GK 16 ベンジャミン アサレ
DF 2 アリドゥ セイドゥ
DF 6 アブドゥル・ムミン
DF 17 アブドゥル ババ
DF 21 コジョ・ペプラ・オポン
DF 23 デリク ルカセン
MF 8 クワシ・シボ
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 10 ブランドン トーマス=アサンテ
FW 13 クリストファー ボンス バー
FW 19 イニャキ・ウィリアムス
FW 20 オーガスティン ボアキエ
FW 25 プリンス クワベナ アドゥ
監督
カルロス ケイロス
[パナマ]
先発
GK 22 オルランド モスケーラ
DF 2 セサール ブラックマン
DF 3 ホセ コルドバ
DF 13 ジオヴァニー ラモス
DF 16 アンドレス・アンドラーデ
MF 6 クリスティアン マルティネス
MF 7 プーマ
MF 14 カルロス ハーヴェイ
MF 23 ミゲル・ムリージョ
FW 11 エドガル バルセナス
FW 18 セシリオ ウォーターマン
控え
GK 1 ルイス メヒア
GK 12 セサール サムディオ
DF 4 フィデル エスコバル
DF 5 エドガルド ファリーニャ
DF 15 エリック ダヴィス
DF 25 ロデリック ミラー
DF 26 ホルヘ グティエレス
MF 8 アダルベルト カラスキージャ
MF 20 アニバル ゴドイ
FW 9 トマス ロドリゲス
FW 10 イスマエル ディアス
FW 17 ホセ ファハルド
FW 19 ルイス ガブリエル
FW 21 セーサル ヤニス
FW 24 アサリアス ロンドーニョ
監督
クリスチャンセントーマス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります