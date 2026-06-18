[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](トロント)

※08:00開始

<出場メンバー>

[ガーナ]

先発

GK 1 ローレンス アティ ジギ

DF 4 ジョナス アジェティ

DF 14 ギデオン・メンサ

DF 18 ジェローム オポク

DF 26 マービン・セナヤ

MF 3 ケイレブ イレンキ

MF 11 アントワーヌ・セメニョ

MF 15 エリシャ・オウス

MF 22 カマルディーン・スレマナ

MF 24 アーネスト・ヌアマ

FW 9 ジョルダン・アイェウ

控え

GK 12 ジョセフ アナン

GK 16 ベンジャミン アサレ

DF 2 アリドゥ セイドゥ

DF 6 アブドゥル・ムミン

DF 17 アブドゥル ババ

DF 21 コジョ・ペプラ・オポン

DF 23 デリク ルカセン

MF 8 クワシ・シボ

FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク

FW 10 ブランドン トーマス=アサンテ

FW 13 クリストファー ボンス バー

FW 19 イニャキ・ウィリアムス

FW 20 オーガスティン ボアキエ

FW 25 プリンス クワベナ アドゥ

監督

カルロス ケイロス

[パナマ]

先発

GK 22 オルランド モスケーラ

DF 2 セサール ブラックマン

DF 3 ホセ コルドバ

DF 13 ジオヴァニー ラモス

DF 16 アンドレス・アンドラーデ

MF 6 クリスティアン マルティネス

MF 7 プーマ

MF 14 カルロス ハーヴェイ

MF 23 ミゲル・ムリージョ

FW 11 エドガル バルセナス

FW 18 セシリオ ウォーターマン

控え

GK 1 ルイス メヒア

GK 12 セサール サムディオ

DF 4 フィデル エスコバル

DF 5 エドガルド ファリーニャ

DF 15 エリック ダヴィス

DF 25 ロデリック ミラー

DF 26 ホルヘ グティエレス

MF 8 アダルベルト カラスキージャ

MF 20 アニバル ゴドイ

FW 9 トマス ロドリゲス

FW 10 イスマエル ディアス

FW 17 ホセ ファハルド

FW 19 ルイス ガブリエル

FW 21 セーサル ヤニス

FW 24 アサリアス ロンドーニョ

監督

クリスチャンセントーマス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります