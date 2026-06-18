日本にわずか2頭？ 希少犬種“コモンドール”の散歩風景に「本当に犬!?」「ジブリにいそうｗ！」「全力モフモフしたい！」
モップのような独特の被毛を揺らしながら歩く大型犬。その散歩風景を収めた動画に50万回再生を超える反響があり、「本当に犬!?」「ジブリにいそうｗ！」「初めてみましたぁぁぁ！」など驚きの声が寄せられている。動画に登場するのは、ハンガリー原産の超希少犬種「コモンドール」の主水（もんど）くんとリツちゃん。現在、日本国内ではおそらくこの2頭しかいないともいわれる希少な存在だ。飼い主に話を聞いた。
【写真】コモンドールのリツちゃん＆主水（もんど）くんとは…？
■図鑑で一目惚れ 情報ゼロから始まったコモンドールとの暮らし
コモンドールは、ハンガリー原産の超大型犬。羊をオオカミなどの外敵から守る「ガードドッグ（護畜犬）」として活躍してきた犬種で、ハンガリーでは国宝にも指定されている。最大の特徴は、白い被毛が縄状に絡み合った独特の姿。日本での飼育頭数は極めて少なく、「幻の犬」と呼ばれることもある。
――愛犬リツちゃんの散歩動画が大反響ですね。改めて、超希少犬種の主水くんとリツちゃんを迎えた経緯を教えてください。
「生まれた時からずっと動物がいる環境で育ったため、自分の家庭を持ったら犬を飼うと決めていました。結婚前に図鑑で『コモンドール』を見つけて調べたのですが、当時はSNSもなく、日本で飼っている方がいるのかすらわかりませんでした。その後、知人の誘いで保護犬を5頭育ててきましたが、現在では保護犬の引き取り審査が厳しくなり、それなら自分の飼いたい犬種を飼ってみようと思い立ち、コモンドールに辿り着きました」
――実際に迎えてみて、飼う前のイメージと違った点はありましたか。
「主水の場合、まずは先住犬との相性が最悪のパターンしか考えていなかったので特にはないです。結局はあまり相性は良くなかったので予想通りの展開でなんとかなりました（笑）。リツは全く問題なく迎え入れられました。あとは飼育してみて色々気付いていく感じがほとんどです。そもそも図鑑しか情報がなかった状態での迎い入れなのでどんな犬種か楽しみで仕方なかったです！」
――あの特徴的な被毛のお手入れはどうされているのでしょうか。
「よく『編み込んでいる』と思われがちですが、パピーの頃の綿の塊のような被毛を親指大に割いていくことを繰り返して現在の姿になります。大変そうに思われますが、慣れれば普通です。シャンプーは月に1回ですが、1頭につき2〜3時間掛かります。我が家は自然乾燥なので乾かすのに1日〜1日半掛かるため、今は1日1頭ずつ洗っています。 また、お腹が緩いとコート（被毛）に付いてしまうので、お腹を壊さないフードを探す工夫も必要でした。我が家はフルコートを目指していますが、年を取ると根本が細くなって切れやすくなるので、ゴムで縛るようにしてコートが切れないよう管理しています」
――お散歩中など、コモンドールだからこその印象的な出来事はありますか？
「ありがたいことにハンガリーの国宝ということで、毎年『ハンガリーフェスティバル』に参加させていただいています。都内に出ると人が走ってきて囲まれたり、質問に答えていると人だかりができたりします（笑）。ただ、住んでいる埼玉ではさほど声を掛けられることもなく過ごしやすいです」
――最後に、コモンドールと暮らしていて感じる魅力と、これから飼いたい方へのメッセージをお願いします。
「やはり一番の魅力は、圧倒的な存在感です。コモンドールを飼うには日本での情報が少ないので、工夫や想像力、行動力が必要になります。それを楽しめる人にはもってこいで、私はとても楽しいです！ ただ、コモンドールは羊を害獣から護るガードドッグの特性があること、輸入でのお迎えになるため日本に来る頃にはほぼ成犬であること、国も環境も違うことを理解して飼える人が良いと思います。生半可な気持ちで飼うと痛い目に遭うと思います（笑）。頑張ってください！」
■図鑑で一目惚れ 情報ゼロから始まったコモンドールとの暮らし
コモンドールは、ハンガリー原産の超大型犬。羊をオオカミなどの外敵から守る「ガードドッグ（護畜犬）」として活躍してきた犬種で、ハンガリーでは国宝にも指定されている。最大の特徴は、白い被毛が縄状に絡み合った独特の姿。日本での飼育頭数は極めて少なく、「幻の犬」と呼ばれることもある。
――愛犬リツちゃんの散歩動画が大反響ですね。改めて、超希少犬種の主水くんとリツちゃんを迎えた経緯を教えてください。
「生まれた時からずっと動物がいる環境で育ったため、自分の家庭を持ったら犬を飼うと決めていました。結婚前に図鑑で『コモンドール』を見つけて調べたのですが、当時はSNSもなく、日本で飼っている方がいるのかすらわかりませんでした。その後、知人の誘いで保護犬を5頭育ててきましたが、現在では保護犬の引き取り審査が厳しくなり、それなら自分の飼いたい犬種を飼ってみようと思い立ち、コモンドールに辿り着きました」
――実際に迎えてみて、飼う前のイメージと違った点はありましたか。
「主水の場合、まずは先住犬との相性が最悪のパターンしか考えていなかったので特にはないです。結局はあまり相性は良くなかったので予想通りの展開でなんとかなりました（笑）。リツは全く問題なく迎え入れられました。あとは飼育してみて色々気付いていく感じがほとんどです。そもそも図鑑しか情報がなかった状態での迎い入れなのでどんな犬種か楽しみで仕方なかったです！」
――あの特徴的な被毛のお手入れはどうされているのでしょうか。
「よく『編み込んでいる』と思われがちですが、パピーの頃の綿の塊のような被毛を親指大に割いていくことを繰り返して現在の姿になります。大変そうに思われますが、慣れれば普通です。シャンプーは月に1回ですが、1頭につき2〜3時間掛かります。我が家は自然乾燥なので乾かすのに1日〜1日半掛かるため、今は1日1頭ずつ洗っています。 また、お腹が緩いとコート（被毛）に付いてしまうので、お腹を壊さないフードを探す工夫も必要でした。我が家はフルコートを目指していますが、年を取ると根本が細くなって切れやすくなるので、ゴムで縛るようにしてコートが切れないよう管理しています」
――お散歩中など、コモンドールだからこその印象的な出来事はありますか？
「ありがたいことにハンガリーの国宝ということで、毎年『ハンガリーフェスティバル』に参加させていただいています。都内に出ると人が走ってきて囲まれたり、質問に答えていると人だかりができたりします（笑）。ただ、住んでいる埼玉ではさほど声を掛けられることもなく過ごしやすいです」
――最後に、コモンドールと暮らしていて感じる魅力と、これから飼いたい方へのメッセージをお願いします。
「やはり一番の魅力は、圧倒的な存在感です。コモンドールを飼うには日本での情報が少ないので、工夫や想像力、行動力が必要になります。それを楽しめる人にはもってこいで、私はとても楽しいです！ ただ、コモンドールは羊を害獣から護るガードドッグの特性があること、輸入でのお迎えになるため日本に来る頃にはほぼ成犬であること、国も環境も違うことを理解して飼える人が良いと思います。生半可な気持ちで飼うと痛い目に遭うと思います（笑）。頑張ってください！」