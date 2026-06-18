みなさんは、全国のスーパーやコンビニを中心に販売されている「ピュレフルーツ」をご存じでしょうか。フルーツ不足を手軽に解消できるうえ、常温でも冷凍でも保存できるという便利さが話題になり、昨年の発売から累計300万袋を出荷したという人気商品です。

そんなピュレフルーツが5月に出した期間限定商品「すりおろし白桃ミックス」が、「桃をそのまま食べているみたい」「リピ確定」と発売直後から話題を集めています。

「デルモンテ ピュレフルーツ すりおろし白桃ミックス」

ピュレフルーツシリーズの魅力は、なんといっても、砂糖不使用で、果実100パーセント（生果実換算比）であること。厚生労働省が推奨する、1日に必要な果実量（200グラム）の半分を摂取できるという優れものです。



今回購入した「すりおろし白桃ミックス」には、白桃とりんごがブレンドされていました。

飲んでみると、たったいますりおろしたばかりかのような、とろっとした口当たりが楽しめます。かんでみると、しゃりっとしたフルーツの繊維っぽさが残っていて、全体的に果肉感たっぷりな仕上がりです。

桃は普通に買うのはちょっとためらうお高いフルーツなので、300円以下で手軽に試せるのがありがたいポイントです。

すりおろしたてのようなフルーツ感が味わえる

しかもこの商品、なんと、常温と冷凍どちらでも保存が可能。そのうえ、賞味期限はメーカーで製造された日から11か月！ 生のフルーツは保存が難しいだけに、好きなときに好きなフルーツを選んで摂取できるなんて夢みたいですね。

凍らせたピュレフルーツをお弁当箱の上に乗せておけば、お出かけの際の保冷剤代わりにもなります。昼食を食べるころには程よく溶けて、ひんやり冷たいシャーベットに変身してくれますよ。



夏バテで食欲が出ない日も簡単に摂取できるので、冷蔵庫に常備したくなりますね。砂糖不使用のため、子どものおやつや離乳食にも安心です。

冷蔵、冷凍どちらもおいしい

今回ご紹介した「すりおろし白桃ミックス」は、9月下旬までの期間限定販売です。シリーズは現在全5種類が展開されているので、いろいろなフルーツを日替わりで楽しむのもおすすめ。



いつでもどこでも、パウチを開けるだけで手軽に本格的な果実感をチャージできる優秀なデザートドリンク。猛暑が続くこれからの季節、食卓で活躍すること間違いなしです。

全5種類あるので飽きにくいのも◎

（文＝桐田えこ）