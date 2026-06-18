【全2回（前編／後編）の前編】

目下、国会答弁で防戦一方を強いられている高市早苗首相（65）には、自ら公言できない家族の秘密があるという。背景には、彼女の「夫一族」が何代にもわたって紡いできた中国との深い絆があった。わが国のかじ取りを担うトップの危機管理に懸念は尽きないのだ。

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【写真を見る】「激ヤセ」する前の高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

高市首相が座右の銘のごとく口にする言葉として「危機管理投資」がある。

一般的に「危機管理」と聞くと、有事や災害対応を連想するが、今やその対象は外国への技術流出やサイバーテロといった経済安全保障分野など多岐にわたる。

そこで高市氏は、日本にリスクを及ぼす恐れのある分野に、あらかじめ「投資」することで、強い経済を目指す。そんな青写真を政権公約に掲げているのだ。今国会で「国家情報局」の設置法案を成立させたのも、彼女の「危機管理」への強い思いゆえとされる。

高市早苗首相

だが、目下の高市氏は、自らの危機管理能力を問われる状況に陥っているのだ。

国会では、野党から「週刊文春」が報じた高市事務所の「中傷動画疑惑」を追及され、高市氏は守勢に回っている。

政治部デスクが言う。

「昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で、高市事務所がウェブに長けた業者に依頼して、他候補の中傷動画をSNSに大量に投稿したのではないか。そう国会で問われた高市氏は、具体的な説明を避けて“私自身も私の事務所も一切やっていない”と述べています」

「課金を理由に確認しないというのは前代未聞」

衆院では中道改革連合が、事前に文春の許諾を得た上で、一連の疑惑における“証拠”として報じられた音声データを確認するよう高市氏に求めた。

「高市事務所の秘書が、中傷動画の投稿について件の業者と打ち合わせている内容だったため、野党は高市氏に声の主についての真贋を問いただした。そこで高市氏は“文春の有料会員にならないと、報じられた音声が聞けないので確認できない”“印象操作を仕掛けるメディアの会員になろうとは思わない”などとはぐらかしたのです」（前出のデスク）

この答弁には、危機管理の点から大きな疑問が残る。

「内閣官房には内閣情報調査室、通称・内調があって、時の政権に関する報道は全てチェックするのが日課です。有料だから記事を確認できないとなれば、危機管理に欠かせない政権の情報収集能力が疑われる。インテリジェンス機能の強化を掲げて国家情報局を作る政権トップが、いくら自らに都合の悪いニュースとはいえ、課金を理由に確認しないというのは前代未聞です」（同）

この間の高市氏の答弁は噴飯もので、よく「インテリジェンス機能の強化」などとうたえたものだ。自らの危機管理さえ崩壊している現状を、中露はさぞ嘲笑しているに違いない。

折しも原油やナフサの供給問題をはじめ物価高対策は待ったなし。国のあり方に関わる皇室典範改正も含めて、国会では議論すべきテーマが山積している。

高市氏の政治家としての資質が問われているとはいえ、このままでは貴重な国会の論戦が疑惑追及の堂々巡りで終わってしまう。

実際、高市氏も相当フラストレーションがたまっているご様子なのだ。

「ホンマにうっとうしいわ。憤りを覚える」

今月5日、首相公邸では今年度の補正予算成立を受け、高市氏が党の参院国対幹部らをねぎう夕食会が行われた。会には木原稔官房長官や、佐藤啓官房副長官も同席したという。

さる官邸関係者によれば、

「食事は和食のコース料理で、特にお造りはおいしかった。高市さんも以前より食欲が旺盛でキレイに召し上がっていました。元巨人で国対委員長代行の石井浩郎さんがいたので、阪神ファンの高市さんとプロ野球の話で盛り上がった。あくまで打ち上げみたいな会でしたからね。そこまで政治的な話題は出ませんでしたが、国会での党首討論の話になった際、高市さんは“私から質問したらダメなのか”と口にしたんです」

果てなき野党の追及には怒り心頭のご様子で、

「予算委員会の散会後、高市さんは周囲に“野党が関係ないことでいちいち突っかかってくる。ホンマにうっとうしいわ。憤りを覚える”などと愚痴っていた」（同）

「義理の孫」が中国留学

そんな高市氏を悩ませる頭痛のタネは尽きない。

この夕食会の前日発売された「女性セブン」で“義理の孫の中国留学”と題したニュースが報じられたのだ。

記事では〈実は、義理の息子にあたる福井県の山本建県議の子供が、今年から中国の名門大学に留学したそうなのです〉と断片的な情報が書かれていたが、いったいどういうことか。

付言すると、タイトルにある高市氏の“義理の孫”とは、元衆院議員の夫・山本拓氏（73）が、前妻との間にもうけた長男で福井県議を務める山本建氏（42）の一人息子を指す。

さる福井県政関係者が明かすには、

「昨年の秋ごろ、建さんが高校を卒業する息子さんの進路について、第1志望は中国最高峰の高等教育機関への留学だと言っていてね。それを聞いた後援者が“今はタイミングが悪い。絶対に行かせてはダメですよ”などと、建さんに忠告したのですが、能天気な彼は意に介さず、今春に息子さんを中国へ送り出してしまった。今年9月から正規の留学生として現地の名門大に通う予定で、今はプレスクールで語学の研修を受けているそうです」

山本一族は「親中派」

事情を知る関係者の間では、二つの懸念が生じているという。

「まず一つ目は、現役首相の孫が中国留学をするリスクです。ご存じの通り、昨年11月の台湾有事に関する首相の国会答弁がきっかけとなって、中国の反発は激しさを増しています。その最中に中国の大学の学生になれば、敵に人質を差し出すようなもの。息子さんに不測の事態が起きたらどうするのか。もう一つは、建さん自身が国政への道を諦めていないこと。次の衆院選に出馬すれば、対立陣営から“親中派”のレッテルを貼られる恐れがある」

地元・福井では、建氏のみならず、父である拓氏も含めた「山本一族」が実は“親中派”なのは、とっくの昔から知られた話なんだとか。

拓氏の親族に聞くと、

「拓さんの父親が中国通でね。昔から私費で中国の留学生を大勢、鯖江市に受け入れたりしていたんですよ。そういう家庭で拓さんも建さんも育ったから、子どもが中国に留学したいと思うのは自然なことでしょう」

後編では、盗聴やハニートラップなど、「義理の孫」の中国留学について回る、さらなるリスクについて報じる。

「週刊新潮」2026年6月18日号 掲載