日本代表で”ハンガリー発祥のスポーツ”がブームに!? 中村敬斗、伊東純也らも熱中する「テックボール」とは？【W杯】
北中米ワールドカップを戦う日本代表の合宿で、最近よく目にする光景がある。選手たちがテックボールに興じる姿だ。
テックボールはハンガリー発祥のスポーツで、サッカーと卓球を融合させた競技。湾曲した専用テーブルを使用し、手や腕を使わずにボールを打ち合う。
テックボールのルールは以下の通り。
・最大3回までのボールタッチで返さなければいけない
・手や腕でボールをコントロールしてはいけない
・台のエッジに当たったボールはエッジボールとなり、やり直しになる
・同じ身体の部分で2回連続でタッチしてはいけない
・台に手をついたり体が触れてはいけない
・相手側のエリアに入ってはいけない
6月17日の全体練習前には鎌田大地、瀬古歩夢、前田大然、伊東純也がプレー。15日の練習前には鈴木彩艶、中村敬斗、渡辺剛、佐野海舟、鎌田らも楽しんでいた。また、モンテレイ合宿中には久保建英、伊東、中村、前田らが熱中する姿も見られた。
選手たちのリフレッシュや交流の場として、テックボールは日本代表のなかで密かなブームとなっている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
テックボールはハンガリー発祥のスポーツで、サッカーと卓球を融合させた競技。湾曲した専用テーブルを使用し、手や腕を使わずにボールを打ち合う。
テックボールのルールは以下の通り。
・最大3回までのボールタッチで返さなければいけない
・手や腕でボールをコントロールしてはいけない
・台のエッジに当たったボールはエッジボールとなり、やり直しになる
・同じ身体の部分で2回連続でタッチしてはいけない
・台に手をついたり体が触れてはいけない
・相手側のエリアに入ってはいけない
6月17日の全体練習前には鎌田大地、瀬古歩夢、前田大然、伊東純也がプレー。15日の練習前には鈴木彩艶、中村敬斗、渡辺剛、佐野海舟、鎌田らも楽しんでいた。また、モンテレイ合宿中には久保建英、伊東、中村、前田らが熱中する姿も見られた。
選手たちのリフレッシュや交流の場として、テックボールは日本代表のなかで密かなブームとなっている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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