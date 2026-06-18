「じゃあ、何！？ 私が全部やればいいの？」人手不足を訴えたら社長に逆ギレされた30代女性の絶望「働く駒としか思ってないんだ」

人手不足が深刻な職場は多いが、トップの対応一つで現場のモチベーションは即行で崩壊する。

投稿を寄せた30代女性（医療・福祉・介護）は、従業員10人弱の小規模な高齢者施設に勤務している。人手不足が慢性化しており、社長や専務も現場に駆り出されるほどの状況だという。それでも足りず、女性自身も身体の限界を感じていた。

まさかの逆ギレ「私だってやってるじゃん！」

だが社長の反応は想定外のものだった。

「本当に身体の限界を感じ、人手不足のことを社長に話したら、『協力してやるしかないじゃん！私だってやってるじゃん！じゃあ、何！？私が全部やればいいの？』と逆ギレされたこと」

女性が求めていたのは、そういうことではなかった。これでは話にならない。

「協力してやるしかないのは分かっている、それでもこのままだと今いる職員も辞めてしまう、そうならない為にどうしたらいいかを考えたかった、一緒に考えて欲しかった」

だが、社長にその思いは一切伝わらなかった。「勤めてくれる職員を大事にしたいという気持ちが見れなかった。働く駒としか思ってないんだと感じた」と女性は振り返る。この調子では、今いる職員も長くは持たないだろう。

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