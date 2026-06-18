佐賀所属のサキドリトッケンは、14着と大敗を喫した。レース序盤から最後方を追走する苦しい展開となり、先頭集団との差は徐々に拡大。2周目の向こう正面でペースが上がった際には押し上げを図ったものの、思うように進出することはできず、勝負圏内に加わることはなかった。最後まで見せ場を作れないまま最後方で入線。これまでダート戦では安定した走りを見せていたが、今回は初めての大敗となった。

【関東オークス】岩田望「親父には負けたくないという思いで追った」ペンダントが交流重賞初制覇

14着 サキドリトッケン

吉原寛人騎手

「ダメでした。コースも諸々すべて合わない感じでした。左回りも初めてで、ずっと頭を上げっぱなしで終わってしまいました。今日は走れてないですね。コーナーでも全部置いて行かれてしまって進んでいかなかったです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

6月17日、川崎競馬場で行われた11R・関東オークス（Jpn2・3歳牝・ダ2100m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ペンダント（牝3・栗東・池江泰寿）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に4番人気のジュワネング（牝3・美浦・栗田徹）、3着に6番人気のブレイズエッジ（牝3・船橋・川島正一）が入った。勝ちタイムは2:18.0（稍重）。

1番人気で田口貫太騎乗、タマモフリージア（牝3・栗東・大橋勇樹）は、4着敗退。

関東オークス・ペンダントと岩田望来騎手 (C)Hiroki Homma

オルフェーヴル産駒

岩田望来騎乗の2番人気、ペンダントが鮮やかな抜け出しを決め、交流重賞初制覇を飾った。勝負どころからの勢いは際立っており、先に抜け出しを図った岩田康誠騎乗のジュワネングを目標に進出。直線では力強く差を詰めた。ゴール前では勢いの違いを見せつけるように先頭へ立ち、そのまま後続を振り切ってフィニッシュ。人気に応える強い内容だった。2着にはジュワネングが粘り込み、父・岩田康誠騎手と息子・岩田望来騎手によるワンツー決着となっている。

ペンダント 7戦3勝

（牝3・栗東・池江泰寿）

父：オルフェーヴル

母：スパイラルステップ

母父：シンボリクリスエス

馬主：石川達絵

生産者：レイクヴィラファーム

【全着順】

1着 ペンダント 岩田望来

2着 ジュワネング 岩田康誠

3着 ブレイズエッジ 御神本訓史

4着 タマモフリージア 田口貫太

5着 ナーサリーテイル 矢野貴之

6着 カトレアノクターン 望月洵輝

7着 フルールドール 坂井瑠星

8着 ティーズセラフ 笹川翼

9着 アンジュルナ 野畑凌

10着 グッドディーズ 本田正重

11着 ミスティライズ 新原周馬

12着 リノカ 安藤洋一

13着 アップタウン 木間塚龍馬

14着 サキドリトッケン 吉原寛人