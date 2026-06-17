箱根駅伝“優勝”アナウンサー、恩師の青学大・原監督から“喝” 仕事ぶりを酷評「素でしゃべってねぇな」 “しゃべりの極意”伝える
福井放送の入社2年目・田中悠登アナウンサーが、17日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』2時間スペシャル（後7：00）に出演。恩師である青山学院大学陸上部の原晋監督から厳しい一言をかけられた。
【写真】箱根駅伝“優勝”アナ・田中悠登、箱根駅伝を実況
福井アナは、強豪・青山学院大学陸上部の元キャプテン。2025年には箱根駅伝の9区を走り、同大の連覇に大きく貢献した。この日は母校を訪れ、原監督に近況報告をすることに。
原監督から「どうですか、仕事は？」と問われると、「だいぶ慣れてはきて」と即答。「リポートやってんの？」という問いには「リポートやってます。でもそのリポートがありがたいことに、大体走ってるんです。どのリポートも基本走ってリポートって感じ」と、ロケで走りを生かしたリポートを行っていると伝えた。
そんな田中アナの仕事ぶりに、原監督は「ちょっとしゃべりがマニュアルだな」「素でしゃべってねぇな」「しゃべらされているな」と酷評。選手時代から、田中アナのインタビューの受け答えについて「これは日本テレビ採用できない」とバッサリ切っていた原監督は「リポート、スポーツ場面っていうのはマニュアルにはない。1番大切なのは、魂で表現する。そこなんですよ」と極意を伝えた。
その後、田中アナは陸上部の寮に潜入。原監督の奥さんで寮母の美穂さんと再会し、「すごいイケメンなんだけどさ、しゃべんない方がいいよね」とツッコまれ、「田中アナよりしゃべりが達者な原夫妻でした」とまとめられた。
【写真】箱根駅伝“優勝”アナ・田中悠登、箱根駅伝を実況
福井アナは、強豪・青山学院大学陸上部の元キャプテン。2025年には箱根駅伝の9区を走り、同大の連覇に大きく貢献した。この日は母校を訪れ、原監督に近況報告をすることに。
そんな田中アナの仕事ぶりに、原監督は「ちょっとしゃべりがマニュアルだな」「素でしゃべってねぇな」「しゃべらされているな」と酷評。選手時代から、田中アナのインタビューの受け答えについて「これは日本テレビ採用できない」とバッサリ切っていた原監督は「リポート、スポーツ場面っていうのはマニュアルにはない。1番大切なのは、魂で表現する。そこなんですよ」と極意を伝えた。
その後、田中アナは陸上部の寮に潜入。原監督の奥さんで寮母の美穂さんと再会し、「すごいイケメンなんだけどさ、しゃべんない方がいいよね」とツッコまれ、「田中アナよりしゃべりが達者な原夫妻でした」とまとめられた。