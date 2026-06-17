コスプレイヤー、声優、モデル、グラビアアイドル、DJと幅広く活躍するつんこさんのFLASHデジタル写真集「つんこ 恋はまだ冷めない」「つんこ 灼熱の恋」が2冊同時リリースされました。



【写真】サウナで攻めのグラビアに挑んだつんこさん

「つんこ 恋はまだ冷めない」では、柔らかな光に包まれた無防備な表情、ランジェリーで際立つ透明感、そして花柄とレオパード柄が溶け合う大胆なシースルー衣装のつんこさんが、妖艶な存在感を惜しみなく披露しました。可憐さと危うさ、無邪気さと色気――相反する魅力が交差する瞬間を閉じ込めた一冊です。



「つんこ 灼熱の恋」では、オーバーサイズのパーカ姿で見せる等身大の可愛らしさから、湯気に包まれたサウナや水風呂で解き放たれるしなやかな美ボディまで、さまざまな魅力を余すことなく収録。まるで二人きりの“ととのう時間”を過ごしているかのような、特別なひとときをお届けします。



FLASHでは念願のサウナグラビアを披露したつんこさん。普段は声優やコスプレイヤー、さらにはDJと幅広いフィールドで活動している彼女が7ページにわたって個性溢れるグラビアを表現しました。「着た瞬間に『これ、大丈夫？』と思うものもありました」という、攻めの写真を堪能してください。



つんこさんはXに「FLASHさんのデジタル写真集も発売されてます 誌面とは別のかわいい写真たくさんあります みてください」などと投稿。撮影時画像やオフショットなどを公開しています。ボディーラインが露わになったワンショルダードレスは、胸元付近がファスナーで大きく開ける大胆なデザインです。華麗に着こなしたつんこさんはバストラインや美谷間を披露。「すげぇ服w」「衣装めっちゃかわいい」「笑顔も衣装も素敵です！！」とコメントが寄せられています。



同号の表紙と巻頭グラビアは東雲うみさん。つんこさんのほかにも、ちーまきさん、黒嵜菜々子さん、佐々木ほのかさんらがまぶしい姿を披露しています。



【つんこさんプロフィール】

つんこ T162・B88W62H89 学生時代からコスプレイヤーとして活動後、2019年に音楽プロジェクト『D4DJ』に登場する燐舞曲の「三宅葵依」役で声優デビュー。俳優、DJ、モデル、コスプレイヤーとしても活動中。そのほか最新情報は、公式X（@tsunko_p）、公式Instagram（@tsunko_p）