マイクラが自由研究のネタに？ ゲームでまちづくりや住環境学ぶ体験型イベント開催
小学生向け教育イベント「マイクラでまちづくり！！〜小学生1000人で夏の自由研究2026〜」が7月18日から8月16日まで大阪府和泉市を中心に開催される。世界的人気ゲーム『Minecraft（マインクラフト）』を活用し、子どもたちが住まいやまちづくりについて学ぶ体験型イベントで、マウスコンピューターが機材協賛することが発表された。
【場面写真】マイクラが現実に？ 映画に登場した、リアルすぎるミツバチ
同イベントは、KULが主催し、eスタジアムが共催する教育型バーチャルイベント。参加する小学生は『Minecraft』の世界で自由に発想を形にしながら、まちづくりや住環境について学ぶことができる。夏休みの自由研究としても活用できる内容となっており、例年多くの子どもたちが参加している。
今回で4年連続の協賛となるマウスコンピューターは、イベント環境を支援するため、G TUNEブランドのゲーミングパソコンやiiyamaブランドの液晶ディスプレイ、ゲーミングデバイスといった機材を過去最大規模となる55セット提供する。
同社は、子どもたちの創造力を育むパソコン環境の提供を通じて、次世代の人材育成に貢献することを目的に協賛を継続している。デジタル技術を活用した学びの場を支援することで、未来を担う子どもたちの成長を後押ししていく考えだ。
【場面写真】マイクラが現実に？ 映画に登場した、リアルすぎるミツバチ
同イベントは、KULが主催し、eスタジアムが共催する教育型バーチャルイベント。参加する小学生は『Minecraft』の世界で自由に発想を形にしながら、まちづくりや住環境について学ぶことができる。夏休みの自由研究としても活用できる内容となっており、例年多くの子どもたちが参加している。
同社は、子どもたちの創造力を育むパソコン環境の提供を通じて、次世代の人材育成に貢献することを目的に協賛を継続している。デジタル技術を活用した学びの場を支援することで、未来を担う子どもたちの成長を後押ししていく考えだ。