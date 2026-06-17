『トッケビ』『ミスター・サンシャイン』など名作ドラマ多数出演のユン・ジュマン、妻の第二子妊娠を報告

俳優のユン・ジュマンが、第二子を授かったことを報告した。

6月16日、ユン・ジュマンは自身のSNSを更新。

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「皆さん、お元気ですか？ 最近はなかなか近況をお伝えできませんでしたが、それなりに忙しく過ごしていました」とコメントし、写真を公開した。

投稿された写真には、妊娠を示す「陽性反応」が表示された妊娠検査薬が写っていた。続けて「2人目ができました。現在妊娠5カ月です。10月頃に生まれる予定です」と報告し、「元気に生まれてきてくれるよう応援してください」と呼びかけた。

ユン・ジュマンは2007年にデビューし、『紳士の品格』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『ミスター・サンシャイン』『町の弁護士チョ・ドゥルホ2』『皇后の品格』『Sweet Home−俺と世界の絶望−』『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』『私のヘリへ 〜惹かれゆく愛の扉〜』など、多くのドラマに出演。韓国ドラマに欠かせないバイプレーヤーとして存在感を示している。

（写真＝ユン・ジュマンInstagram）

プライベートでは2018年に結婚し、2021年に第1子となる長女が誕生。第2子妊娠の知らせに、多くの祝福の声が寄せられている。