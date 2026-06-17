＜過干渉？＞問題行動がある子と遊びたがるわが子。正直仲良くしてほしくないけれど口出ししてもいいの？
他人の交友関係に、外野が口を出すべきではないのかもしれません。それはたとえわが子でも同じでしょうか。しかし付き合う相手次第では口を出さずにはいられない……なんてこともあるのかもしれません。今回はそんな子どもの交友関係に対し、親と子の関係性を左右しそうなお悩みが寄せられました。
『うちの子、私的に仲良くしてほしくない子と遊びたがるんです。イヤだけど子どもの交友関係に口出ししない方がいいよね……』
仲良くしてほしくない理由は？
投稿者さんは相手の子とわが子が仲良くしてほしくない理由について語ることはありませんでした。ですが、わが子に仲良くしてほしくないと思う友達像について、ママたちからはこのような声が寄せられました。
『一緒にいたら事故にあいそうなくらい周りを見ていない子と2人きりで遊ぶのは、心配だからって話をしたことはある。あと他害してくる子とは距離置くようにも言った』
『喫煙や万引きに誘ってくるとかの犯罪系だったらさすがに口を出すけど』
『非行が目に見えている子と付き合ってほしくないのは親の本音。その子とは周りに人の目があるところか、外で遊ぶように伝えてある。深入りさせたくない』
重要なのは、相手のお子さんの言動が大きいかもしれませんね。非行傾向にあるだけでなく、問題行動が多いお子さんの場合も心配になりますよね。なかには相手のお子さんの保護者が理解不能な行動を取る家庭のお子さんも、できれば避けてほしいという声も寄せられました。
口を出さない派の声
『内心思うけど子どもには言わない』
『葛藤するよね。友達を否定して親子の絆にヒビが入ってもイヤだし。でも「あの子とは遊ばないでほしい」「仲良くしないでほしい」と思うことはある』
本音を言えば「あの子とは遊ばないでほしい」「仲良くしないでほしい」と思うことはあるのかもしれません。しかし、今後の親子関係を考えると、口には出せませんよね。もちろん、そのようなことを思ったことがないママもいるでしょうが……。口に出せば自分は楽になるかもしれませんが、受け止める子どもがどう思うのか。想像するだけでため息が出そうです。
『私が子どもの頃に仲良くしていた子のことを、うちの母はよく思っていなくて悲しかった。だから余程の理由がなければ口出しはしない』
ママ自身の経験談から「口は出さない」と判断する声も目立ちました。子どもにとっては損得なしに考えて交流を持っている大切な友達。大人の物差しで見ると問題があるような子でも、わが子にとっては大切な友達かもしれません。見えない部分にあるものが見えればいいですが、それはなかなか難しいこと。そうなると、犯罪や非行、命の危機に関わるようなことがない限り、親は余計な口を出さず見守るしかないのかもしれません。
口を出す派の声
『私は出すよ！ 「仲良くしない方がいいよ」って伝える』
『普通に伝えるし、理由もきちんと話す。その後どうするかは本人に任せる』
わが子を大切に思っているからこそ、きちんと伝える選択をするママたち。口を出す・出さない、どちらが正解というわけではありませんよね。何に重きを置くかや、ママ・子どもそれぞれの性格などでも変化するのではないでしょうか。ただし、伝える場合は伝え方が重要そうです。頭ごなしに言われたら誰だって気分がよくないはず。子どもだって同じでしょう。だからこそ、大人が子どもに向かって話すのではなく、同じ人間としてできるだけ対等な雰囲気で話せるといいですね。そしてママの声にあるように「どうするかは本人に任せる」、こちらもとても大切なことかもしれません。この言葉は、きちんと口に出してお子さんに伝えてあげてほしいですね。
子ども同士にしかわからない世界もある
『私の友達はあまり裕福な家庭ではなく、うちに手ぶらで遊びに来ておやつのお代わりをねだるような子だった。だから母はイヤだったらしい。でもその子は、友達思いな子で、困ったときに助けてくれる優しい子だった。子どもにしかわからないことってあるよね』
わが子の交友関係のなかで、ママの心をざわつかせてしまうお子さんがいた場合、付き合いに口を出すのか出さないのか。子どもの自主性に任せようと口を挟まないこと、わが子のためを思って口を挟むこと、どちらにもいい点悪い点がありますよね。言わないことでトラブルが起こる可能性もありますし、言ったことで親子関係がギクシャクする可能性もあります。だからこそママ自身がまずどうしたいかを考えてみてはいかがでしょう。口を出さないならどのように見守るのか、口を出すならどのように伝えるのか……、曖昧にせずきちんと答えを出してから次の行動に移る方がいいかもしれません。どちらにせよ、最終的に親は見守るのみ。どのように見守るか、この機会に考えてもいいかもしれませんね。