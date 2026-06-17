「変なプレッシャーとして捉えない」 馬場咲希はエビアン出場権争いの正念場へ
＜マイヤーLPGAクラシック 事前情報◇16日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞次週行われるメジャー「KPMG全米女子プロ選手権」の前哨戦にあたる今大会。馬場咲希にとっては、3週後に控える「アムンディ・エビアン選手権」への出場を見据える一週間にもなりそうだ。
【写真】馬場咲希の独特なパットルーティン
現在のポイントランキングは107位。エビアン選手権ではリザーブ2番手につけている。「結果は出さなきゃいけない大会とは思っていますが、それを変なプレッシャーとして捉えないようにしたほうが結果が出るんじゃないかと思う」と、現状を受け止めている。先週もそのことは頭にあった。ツアー唯一のダブルス戦ということもあり、通常大会とは違った気持ちで臨める。また、先輩・吉田優利と組んでプレーできることも「いつもの試合より切り替えられると思った」と、ポイント争いより目の前の一打に集中できる機会と考えていた。ただ、結果は予選落ち。「チャンスの試合であるから結果を出したかった。それができなかった」と悔しさをにじませながら、今大会を迎えた。昨年大会で10位に入った。再びこの地に戻ってきたが、「なかなか改善せずにここまで来てしまった」と、納得のいく状態には至っていないという。今季の自己最高成績は「みずほアメリカズ・オープン」での25位。昨年から状態の良くなかったショットが、今年に入っても尾を引いている。「去年は調整できるくらいの感じでしたが、今年は予想以上に良くない感じが続いている」と、もどかしさを口にした。それでも、先週は初日にティショットが乱れるなかで、「体の動きを捕まり系のほうに変えた」と修正力も見せた。「ガラッと変えてみていい感覚があった」と、予選落ちという結果のなかにも今後につながる手ごたえを見いだしていた。試行錯誤を重ねながら迎える今週。ポイント争いへのプレッシャーもあるが「そこを前向き捉えていきたい」と、3週後に迫るメジャーへの切符を手繰り寄せに行く。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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