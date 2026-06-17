「誰だか分からんけど目立つw」志田未来、妹に招待された誕生日ディズニーでの“完全防備すぎる”姿に反響「怪しすぎる」
俳優の志田未来（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーリゾートを満喫するプライベートショットを公開し、日焼け対策バッチリな装いに反響が集まっている。
【写真】「目立つw」日焼け対策が“怪しすぎる”志田未来
志田は「少し前ですが、、誕生日に毎年恒例！妹がディズニーに招待してくれました」と報告。「日焼け対策はばっちりで」とつづり、ミッキーマウスの形をしたサングラスに、耳と鼻から下がすべて覆われる日焼け防止のフェイスカバーを付けた“完全防備”な姿を披露した。
日焼け対策バッチリで顔の表情が見えないものの、写真からは、楽しげな雰囲気が伝わってくるポージングが捉えられており、「行きたかったお店のキャンセル拾えて、るんるん向かってるわたしです」と当時の状況を説明している。
この投稿に、コメント欄には「写真から楽しさが伝わってきます」「怪しすぎる」「確かに、これはバレない（笑）近寄れないね」「かわいい」「誰だか分からんけど目立つwww」などと、誰だかわからない姿に反響が集まっていた。
【写真】「目立つw」日焼け対策が“怪しすぎる”志田未来
志田は「少し前ですが、、誕生日に毎年恒例！妹がディズニーに招待してくれました」と報告。「日焼け対策はばっちりで」とつづり、ミッキーマウスの形をしたサングラスに、耳と鼻から下がすべて覆われる日焼け防止のフェイスカバーを付けた“完全防備”な姿を披露した。
この投稿に、コメント欄には「写真から楽しさが伝わってきます」「怪しすぎる」「確かに、これはバレない（笑）近寄れないね」「かわいい」「誰だか分からんけど目立つwww」などと、誰だかわからない姿に反響が集まっていた。