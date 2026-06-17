日テレが日本対チュニジアの出演者を発表！ 解説は本田圭佑、現地スタジオから藤枝指揮官の槙野智章も登場
FIFAワールドカップ2026 日本代表対チュニジア代表を中継する日本テレビが放送時間、実況・解説を発表した。
6月21日（日）日本時間13時キックオフのチュニジア戦は、12時30分から中継を開始。当日は10時25分から「FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦SP」、11時45分から「FIFAワールドカップ2026 森保ジャパン運命のチュニジア戦 試合直前SP」も放送する。発表された出演者は以下の通り。
【日テレ系スペシャルナビゲーター】竹内涼真
【解説】本田圭佑（日本戦スペシャルアンバサダー）
【現地スタジオ】槙野智章（藤枝MYFC監督/18年ロシア大会代表）、井桁弘恵（Going!ワールドカップスペシャルキャスター）
【リポート解説】柿谷曜一朗（14年ブラジル大会代表）
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔（10年南アフリカ大会代表）
【ゲスト】陣内智則、丸山桂里奈
【進行】河出奈都美
6月21日（日）日本時間13時キックオフのチュニジア戦は、12時30分から中継を開始。当日は10時25分から「FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦SP」、11時45分から「FIFAワールドカップ2026 森保ジャパン運命のチュニジア戦 試合直前SP」も放送する。発表された出演者は以下の通り。
【解説】本田圭佑（日本戦スペシャルアンバサダー）
【現地スタジオ】槙野智章（藤枝MYFC監督/18年ロシア大会代表）、井桁弘恵（Going!ワールドカップスペシャルキャスター）
【リポート解説】柿谷曜一朗（14年ブラジル大会代表）
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔（10年南アフリカ大会代表）
【ゲスト】陣内智則、丸山桂里奈
【進行】河出奈都美