NHK連続テレビ小説『風、薫る』は、折り返しとなる第12週となった。一ノ瀬りん（見上愛）と大塚直美（上坂樹里）は、トレインドナースになるべく梅岡女学校附属看護婦養成所で勉強し、さらに病院での実習を積んで、いよいよ卒業の時を迎える。恩師や仲間たちと出会った女学校編を振り返ってみたい。

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主人公の成長を追う朝ドラでは、学生時代が重要な意味を持つことも多い。『あんぱん』（2025年度前期）では、朝田のぶ（今田美桜）が教師になるために女学校に通い、軍国主義に染まっていく様子が描かれた。『花子とアン』（2014年度前期）では、田舎出身の村岡花子（吉高由里子）が、お嬢様が集う女学校の中で英語を学び、友情を育み、翻訳家になっていく過程が描かれた。

『風、薫る』の学生時代は、『虎に翼』（2024年度前期）のそれに近いように感じる。時代は離れているが、寅子たちが明律大学女子部法科の二期生であったことと、りんたちが看護婦養成所一期生という境遇が似ているのかもしれない。寅子たちの歩んだ司法の世界でも女性の地位は低く、道も狭かった。りんたちの看護の仕事も、日本ではまだ理解されておらず、最下層の仕事だという認識だ。並大抵の覚悟がなければ志望することがない職業というのも共通点だろう。

さまざまな背景を持った個性豊かな同級生たちが集っているのも似ている。りんは武家の娘だったが、離縁を経て娘を養わなければならないし、直美はみなしごで、文字通り生きるために仕事を探さなければならなかった。2人は、大山捨松（多部未華子）にその才覚を見出され、日本初の看護婦養成所に入学することになる。（この展開も、寅子が穂高教授（小林薫）に女子部に誘われるのに似ている）。

そのほかの学生5人も、それぞれに事情がある面々だ。玉田多江（生田絵梨花）は医者の娘だが、医者にはなれず、忸怩たる思いを抱えている。泉喜代（菊池亜希子）は30歳と年長で、子どもができないことを理由に離縁されている。東雲ゆき（中井友望）は名家の出身でありながらナイチンゲールに憧れ、女学校を辞めてまでも看護婦養成所に入学。柳田しのぶ（木越明）は裕福な呉服屋の娘だが、勉強も縁談にも興味がなく、看護師の制服に憧れて入学してきた。そして、工藤トメ（原嶋凛）は東北の豪農出身だが、兄を病で亡くしており、それをきっかけに看護婦を目指している。

この学生たちが最初に出会う困難といえば、朝ドラ女学校編には必ずと言っていいほど登場する、一癖ある教師だ。りんたちの前に立ちはだかったのは、スコットランド出身の看護教師・マーガレット・バーンズ（エマ・ハワード）。バーンズは、日本語ができないふりをして多くを語らず、生徒たちに毎日ひたすらシーツの取り替えを命じる。そして、チェックのたびに「これは看護ではない（英語）」とダメ出しをする。りんは「教えてくれなければわからない」と抗議するのだが、「自分で考えなさい（英語）」と言われてしまう。看護とは「observe（観察）」だとナイチンゲールの教科書に書いてはあっても、りんたちにはそれがどういうことなのかわからない。

そんな中、多江の結婚騒動が起きる。多江は、看護婦になることを父から反対され、見合いを強要されている。多江自身も、本来は医師になりたいのに看護婦でいいのかと葛藤を抱えており、学校を去ることも頭をよぎる。心労がたたったのか、多江は具合を悪くする。りんたち同級生が看病するのだが、患者を「観察」することができずに的外れなことばかりしてしまう。そこにバーンズ先生が現れ、見事な看護を実践してみせた。多江は看護の素晴らしさに目覚め、父に看護を「医者なんかにやらせてあげられない仕事です」と宣言して、勉強を進めることを決意。この多江の一連の出来事によって、看護とは何かを皆が理解するようになり、バーンズ先生は「もうあなた方に教えることはありません」と宣言するまでになる。

その後、物語の舞台は帝都医科大学附属病院の実習へと移る。養成所で学んだことを現場で試す段になって、学生たちは新たな壁にぶつかる。ベテランの看病婦・フユ（猫背椿）たちとの諍いだ。急に現れた「トレインドナース」への反発は強く、医師たちからも懐疑的な目で見られ、見習い看護婦たちの居場所は狭かった。

状況が変わったのは、和泉公爵夫人・千佳子（仲間由紀恵）というがん患者の登場からだ。病院も看病婦も気に入らず退院するという千佳子に、りんは「観察」を重ねて看護をする。手術を拒む千佳子の気持ちに気づき、信頼を得たエピソードは、学校編のひとつの山場だったと言えるだろう。

後半で特に強い印象を残したのは、ゆきの離脱のエピソードだ。ゆきは、あまりにも患者に寄り添いすぎ、その死を受け入れることができない。ナイチンゲールに心酔して女学校までやめたはずだったが、どんなに想いが強くても「私は人の生き死にに関わる仕事ができる人間じゃない」と悟る。自分には「理由も覚悟もない」と話す直美に、「無理をしなくてもできているということが、向いている証拠」と返したゆきの表情は切なかった。夢と現実の違いを前にした青春の苦さを感じさせ、胸にせまるものがあった。

梅岡女学校は解散になりそうだが、『虎に翼』では卒業後も友情の物語は続いていた。『風、薫る』の同級生たちとの再会を期待したい。（文＝尾崎真佐子）