ナイツ・塙宣之、「いつも近くにいるなと思ったら…」“エキストラの帝王”と共演 ドッキリの疑いも「プロデューサーと名乗る人が5〜6人いて」
お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が16日、都内で行われたおかゆの新曲「サヨナラ嘘／愛の道草」発売記念イベントに登壇。映画撮影時のエピソードを明かした。
「愛の道草」は、塙と壇蜜がW主演を務める映画『愛の道草』（今冬公開予定）の主題歌。温かさと切なさを兼ねたムード歌謡となっている。映画の主演を務めるのは自身初だという塙は、喜びを語った。
現場にはさまざまはプロデューサーが入り込んでいたそうで、「未だに全てがドッキリだと思ってる。この空間といい。よくわからないまま、きょうまで来ているんですけど。プロデューサーと名乗る人が5〜6人いたんですよ。毎回すごい距離で写り込んでいる人がいて」と現場の様子を明かした。
「なんかこの人すごい距離にいつも近くにいるな」と思っていた人は、実は“エキストラの帝王”と呼ばれている人物だったという。某ドキュメンタリー番組が“エキストラの帝王”に取材を行っていたそうで、「それも含めて印象に残っています」と語った。
物語の主人公は、妻を寝取られ、娘に家出され、パニック障害で電車にも乗れない変わり者の消防団長・藤吉清吉（塙）。藤吉を含む「辰巳町消防団」の7人の団員は、皆それぞれに愛に敗れた“愛の敗者たち”。そんな7人の前に、突如、謎の美女・園部由香里（壇蜜）が舞い降りたことで、下町の空気は一変する。狂い咲く恋心、噴き出す妄想、そして燃え上がる情念…。愛に敗れた者たちがもう一度“生きる意味”を探す、シリアスかつコメディな“下町ファイヤー活劇”を描く。
「愛の道草」は、塙と壇蜜がW主演を務める映画『愛の道草』（今冬公開予定）の主題歌。温かさと切なさを兼ねたムード歌謡となっている。映画の主演を務めるのは自身初だという塙は、喜びを語った。
現場にはさまざまはプロデューサーが入り込んでいたそうで、「未だに全てがドッキリだと思ってる。この空間といい。よくわからないまま、きょうまで来ているんですけど。プロデューサーと名乗る人が5〜6人いたんですよ。毎回すごい距離で写り込んでいる人がいて」と現場の様子を明かした。
物語の主人公は、妻を寝取られ、娘に家出され、パニック障害で電車にも乗れない変わり者の消防団長・藤吉清吉（塙）。藤吉を含む「辰巳町消防団」の7人の団員は、皆それぞれに愛に敗れた“愛の敗者たち”。そんな7人の前に、突如、謎の美女・園部由香里（壇蜜）が舞い降りたことで、下町の空気は一変する。狂い咲く恋心、噴き出す妄想、そして燃え上がる情念…。愛に敗れた者たちがもう一度“生きる意味”を探す、シリアスかつコメディな“下町ファイヤー活劇”を描く。