丸源ラーメン、創業25周年で“お値段そのまま”増量キャンペーン開催 替え玉50％増量など4週連続企画
全国241店舗展開中の丸源ラーメンが、創業25周年を記念し「丸源ラーメン25周年特別企画」を実施する。その第1弾として、26日から7月20日までの期間限定で「お値段そのまま!!増量キャンペーン」を開催。看板商品・肉そばのチャーシューや、替え玉、からあげ、カップソフトを追加料金なしで増量する。
【写真】アツアツでおいしそう…丸源ラーメンの看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」
同キャンペーンは、25年間の感謝を込めて実施する企画。期間中は4回に分けて対象商品を増量し、家族や友人と分け合いながら楽しめる内容となっている。
概要は以下のとおり。
■開催期間
6月26日〜7月20日
■増量メニュー
・「チャーシュー1枚サービス」
期間：6月26日〜29日
内容：「熟成醤油ラーメン 肉そば」各種にチャーシュー1枚を追加
対象商品：「熟成醤油ラーメン 肉そば」「熟成醤油ラーメン 味玉肉そば」「熟成醤油ラーメン 野菜肉そば」「熟成醤油ラーメン ねぎ肉そば」「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」「肉そばデビューセット」「熟成醤油 肉そばつけ麺」「熟成醤油 辛肉そばつけ麺」「特製肉そば（一部店舗のみ）」、持ち帰り「熟成醤油ラーメン 肉そば」、持ち帰り「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」
・「替え玉50％増量」
期間：6月30日〜7月6日
内容：細麺の替え玉を通常1玉から1.5玉に増量
・「おいしいからあげ2個増量」
期間：7月7日〜13日
内容：「おいしいからあげ」を通常4個から6個に増量
対象商品：「おいしいからあげ」、持ち帰り「おいしいからあげ」
・「カップソフトバニラ約50％増量」
期間：7月14日〜20日
内容：「カップソフトバニラ」を約50％増量し、特製カップで提供
対象商品：「カップソフトバニラ」
※期間中は通常サイズでの販売は行わず、販売状況によっては一時的に提供を中止する場合がある。
※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がある。
※6月15日以降に開店した新店舗では実施しない。
【写真】アツアツでおいしそう…丸源ラーメンの看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」
同キャンペーンは、25年間の感謝を込めて実施する企画。期間中は4回に分けて対象商品を増量し、家族や友人と分け合いながら楽しめる内容となっている。
■開催期間
6月26日〜7月20日
■増量メニュー
・「チャーシュー1枚サービス」
期間：6月26日〜29日
内容：「熟成醤油ラーメン 肉そば」各種にチャーシュー1枚を追加
対象商品：「熟成醤油ラーメン 肉そば」「熟成醤油ラーメン 味玉肉そば」「熟成醤油ラーメン 野菜肉そば」「熟成醤油ラーメン ねぎ肉そば」「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」「肉そばデビューセット」「熟成醤油 肉そばつけ麺」「熟成醤油 辛肉そばつけ麺」「特製肉そば（一部店舗のみ）」、持ち帰り「熟成醤油ラーメン 肉そば」、持ち帰り「熟成醤油ラーメン 辛肉そば」
・「替え玉50％増量」
期間：6月30日〜7月6日
内容：細麺の替え玉を通常1玉から1.5玉に増量
・「おいしいからあげ2個増量」
期間：7月7日〜13日
内容：「おいしいからあげ」を通常4個から6個に増量
対象商品：「おいしいからあげ」、持ち帰り「おいしいからあげ」
・「カップソフトバニラ約50％増量」
期間：7月14日〜20日
内容：「カップソフトバニラ」を約50％増量し、特製カップで提供
対象商品：「カップソフトバニラ」
※期間中は通常サイズでの販売は行わず、販売状況によっては一時的に提供を中止する場合がある。
※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がある。
※6月15日以降に開店した新店舗では実施しない。