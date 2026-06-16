「イケメンが登場してびっくり」山田涼介、色気あふれる姿に反響「なんじゃこりゃ」「また若返った？」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは6月15日、自身のInstagramを更新。イケメンで色っぽいショットを公開しました。
【写真】香水を見つめる山田涼介
コメントでは「香水見つめてる涼介くんがメロすぎる」「イケメンが登場してびっくりした ほんとに美しい」「なんじゃこりゃあ、しっぽり山ちゃんもいいねー」「フェイスライン美しすぎる、、、」「えっ！ヤバ Ryosuke格好よすぎる」「また若返った？？？？」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】香水を見つめる山田涼介
「絵になりすぎてます」山田さんは「ジョー マローン ロンドンからベジタブルをテーマにした“ベジー コレクション”が登場しました」とつづり、3枚の写真を投稿。黒いキャップにグレーのパーカーを合わせたコーディネートです。1枚目ではテーブルに置かれた香水を見つめ、2枚目ではカメラに視線を向けています。どちらもとても格好良く、色気があふれています。
「現役大学生いける」5月25日には、33歳の誕生日を祝福してもらった様子を披露していた山田さん。格好良さとかわいらしさを兼ね備えた姿に、ファンからは「現役大学生いける」「かわいい どんどん若返ってる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)