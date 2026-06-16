スタイリッシュにお出掛け！Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン「ショルダーバッグ」
東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」。
同ブランドから、Daichi Miuraが描く人気キャラクター「DiDi La Chignon（ディディ ラ シニョン）」をフィーチャーした「ショルダーバッグ」全7種が登場しています！
デイリーユースから旅行のサブバッグまで、身軽なお出かけにぴったりなアイテムです。
Plus Anq（プラスアンク）ディズニー「DiDi La Chignon（ディディ ラ シニョン）」デザイン ショルダーバッグ
価格：各12,650円（税込）
サイズ：縦 約14cm×横 約22.5cm×マチ 5cm
素材：合成皮革
販売店舗：Plus Anq（プラスアンク）公式オンラインショップ
「DiDi La Chignon（ディディ ラ シニョン）」は、アーティストの三浦大地さんが描く、サングラスとお団子ヘアがトレードマークの女の子。
ディズニーの世界が大好きでディズニーキャラクターのモチーフを取り入れておしゃれを楽しむファッショニスタです。
今回紹介するのは、そんな「DiDi La Chignon」デザインのショルダーバッグ。
フラップ部分に大胆にイラストがプリントされており、持つだけでスタイリングの主役になる華やかな存在感が魅力です。
全体が黒でシックにまとめられているため、どんな服装にも合わせやすく大人のコーディネートのアクセントに最適！
コンパクトなサイズ感ながら約5cmのマチがあり、スマホやミニ財布、ハンカチ、パスポートケースなどがすっきりと収まります。
さらに、カードや鍵などの細かな小物の収納・整理に便利なファスナーポケットと内ポケットもあり、実用性・利便性にもこだわった設計です。
公式ブック『DiDi La Chignon This is me』初出アートデザイン（全4種）
「DiDi La Chignon（ディディ ラ シニョン）」初の公式ブックで描かれた、ストーリーを感じさせる特別なデザインです。
「シンデレラ」デザイン ショルダーバッグ『ディディ ラ シニョン from ‘This is Me’』
「シンデレラ」にインスパイアされたデザイン。
0時を回り、急いで帰る姿を描いています。
躍動感のあるシルエットで、ブルーのドレスが目を引きます。
「ベル」デザイン ショルダーバッグ『ディディ ラ シニョン from ‘This is Me’』
「ベル」にインスパイアされたデザイン。
バラの花束をたっぷりと抱えて、ロマンティックな雰囲気に。
イエローのドレスと真っ赤なバラのコントラストが魅力。
「アリエル」デザイン ショルダーバッグ『ディディ ラ シニョン from ‘This is Me’』
「アリエル」にインスパイアされたデザイン。
靴を手に取る様子を描き、ファッショナブルな感性に溢れています。
遊び心のあるアートです。
「ラプンツェル」デザイン ショルダーバッグ『ディディ ラ シニョン from ‘This is Me’』
「ラプンツェル」にインスパイアされたデザイン。
お花がたくさんついた長い髪をなびかせています。
カラフルなデザインが目を惹きます。
「DiDi La Chignon（ディディ ラ シニョン）」デザイン（全3種）
キャラクターの個性がより際立つ、キュートな描き下ろしデザインです。
「シンデレラ」デザイン ショルダーバッグ「ディディ ラ シニョン」
「シンデレラ」にインスパイアされたデザイン。
ガラスの靴を片手にこちらに視線を送っています。
「ベル」デザイン ショルダーバッグ「ディディ ラ シニョン」
「ベル」にインスパイアされたデザイン。
作品の象徴ともいえる一輪のバラを持った姿が印象的です。
「ラプンツェル」デザイン ショルダーバッグ「ディディ ラ シニョン」
「ラプンツェル」にインスパイアされたデザイン。
片手にフライパンを持ったポーズがクールでスタイリッシュ！
「ディズニープリンセス」にインパイアされたファッショナブルなショルダーバッグ。
毎日のお出掛けがさらに楽しくなりそうです。
Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン「DiDi La Chignon（ディディ ラ シニョン）」デザイン ショルダーバッグの紹介でした☆
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