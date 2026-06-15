【付録】ポチャッコが付録初登場！「日焼け ポチャッコ 巾着ポーチ＆フェイスミラー」が付いてくる『sweet 2026年8月号増刊』は7月10日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年8月号増刊』（宝島社）の「日焼け ポチャッコ 巾着ポーチ＆フェイスミラー」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月10日に発売される『sweet 2026年8月号増刊』（税込1830円）。付録として、「日焼け ポチャッコ 巾着ポーチ＆フェイスミラー」が付いてきます。
サンリオキャラクター大賞でも毎年上位にランクインする人気者・ポチャッコが、sweetの付録に初登場します。こんがり日焼けしたポチャッコをあしらった巾着ポーチは、ふわふわ肉厚な素材感が触り心地も抜群。縦15.5×横16cmのサイズ感で、コスメだけでなくガジェットや文房具など幅広いアイテムの持ち歩きにも活躍します。自慢したくなる可愛さに仕上がっています。
縦8.3×横10cmの手のひらサイズのフェイス形ミラーもセットになっています。ポチャッコの顔をかたどったキュートなデザインで、外出先でのメイク直しも楽しくなるアイテムです。巾着ポーチと合わせて持ち歩けば、使うたびにテンションが上がること間違いなし。ポチャッコファン必見の豪華セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『sweet 2026年8月号増刊』の「日焼け ポチャッコ 巾着ポーチ＆フェイスミラー」が見逃せない！
宝島社から7月10日に発売される『sweet 2026年8月号増刊』（税込1830円）。付録として、「日焼け ポチャッコ 巾着ポーチ＆フェイスミラー」が付いてきます。
sweet付録に初登場！ふわふわ肉厚素材がかわいい日焼けポチャッコの巾着ポーチ
サンリオキャラクター大賞でも毎年上位にランクインする人気者・ポチャッコが、sweetの付録に初登場します。こんがり日焼けしたポチャッコをあしらった巾着ポーチは、ふわふわ肉厚な素材感が触り心地も抜群。縦15.5×横16cmのサイズ感で、コスメだけでなくガジェットや文房具など幅広いアイテムの持ち歩きにも活躍します。自慢したくなる可愛さに仕上がっています。
持ち歩きに便利な手のひらサイズ！ポチャッコのフェイス形ミラー
縦8.3×横10cmの手のひらサイズのフェイス形ミラーもセットになっています。ポチャッコの顔をかたどったキュートなデザインで、外出先でのメイク直しも楽しくなるアイテムです。巾着ポーチと合わせて持ち歩けば、使うたびにテンションが上がること間違いなし。ポチャッコファン必見の豪華セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)