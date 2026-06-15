新作夏アニメ『LV999の村人』、ABEMAで無料独占配信決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作夏アニメ『LV999の村人』を７月１日（水）から毎週水曜日夜24時00分より無料独占配信する。
『LV999の村人』は、「小説家になろう」にて連載され、KADOKAWAより書籍化された星月子猫によるライトノベルを原作としたファンタジー作品。生まれながらに役割が定められた世界を舞台に、最弱の存在とされる「村人」でありながらLV999に到達した主人公・鏡浩二が魔王の娘・アリスとの出会いをきっかけに人間と魔族の共存を目指して世界の常識に挑んでいく姿が描かれる。規格外の力で繰り広げる爽快なバトルや定められた運命に抗う壮大な物語が人気を博しており、シリーズ累計発行部数380万部（紙＋電子）を突破。2026年７月よりスタートするTVアニメにも注目が集まっている。
このたびABEMAにて、『LV999の村人』の無料独占配信が決定。７月１日（水）24時00分に地上波同時にて「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」の配信を開始。同時に第２話を地上波１週間先行で配信開始する。以降、毎週水曜日24時より最新話を地上波１週間先行配信。また、24時30分からは「ABEMAアニメチャンネル」にて第１話を無料放送。以降、毎週水曜日24時30分より地上波放送回を無料放送。また毎週の無料放送に合わせ、地上波放送回の１週間無料独占配信も実施する。
(C)星月子猫・ふーみ/KADOKAWA/「LV999の村人」製作委員会
『LV999の村人』は、「小説家になろう」にて連載され、KADOKAWAより書籍化された星月子猫によるライトノベルを原作としたファンタジー作品。生まれながらに役割が定められた世界を舞台に、最弱の存在とされる「村人」でありながらLV999に到達した主人公・鏡浩二が魔王の娘・アリスとの出会いをきっかけに人間と魔族の共存を目指して世界の常識に挑んでいく姿が描かれる。規格外の力で繰り広げる爽快なバトルや定められた運命に抗う壮大な物語が人気を博しており、シリーズ累計発行部数380万部（紙＋電子）を突破。2026年７月よりスタートするTVアニメにも注目が集まっている。
(C)星月子猫・ふーみ/KADOKAWA/「LV999の村人」製作委員会