15日前引けの日経平均株価は3日続伸。前週末比3573.60円（5.41％）高の6万9593.64円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1239、値下がりは281、変わらずは35と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を653.28円押し上げ。次いで東エレク <8035>が628.54円、アドテスト <6857>が506.85円、イビデン <4062>が220.58円、キオクシア <285A>が207.20円と続いた。



マイナス寄与度は7.29円の押し下げでキッコマン <2801>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が5.63円、セコム <9735>が4.42円、良品計画 <7453>が3.35円、ニトリＨＤ <9843>が2.64円と並んだ。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は食料、鉱業の2業種のみ。値上がり率1位は電気機器で、以下、建設、金属製品、空運、機械、非鉄金属と続いた。



株探ニュース