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近鉄名古屋線は、人身事故のため「白塚～白子」の上下線で運転を見合わせています(15日午前11時18分時点）。

【写真を見る】【交通情報】近鉄名古屋線 人身事故のため 白塚～白子の上下線で運転見合わせ