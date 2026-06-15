ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】近鉄名古屋線 人身事故のため 白塚～白子の上下線… 【交通情報】近鉄名古屋線 人身事故のため 白塚～白子の上下線で運転見合わせ 【交通情報】近鉄名古屋線 人身事故のため 白塚～白子の上下線で運転見合わせ 2026年6月15日 11時19分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 近鉄名古屋線は、人身事故のため「白塚～白子」の上下線で運転を見合わせています(15日午前11時18分時点）。 【写真を見る】【交通情報】近鉄名古屋線 人身事故のため 白塚～白子の上下線で運転見合わせ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 節約できるのは？ 【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール･出場選手 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, デイサービス, 仏壇, 在宅医療, リペア工事, 思いやり, 静岡, 長野, フローリング, 老後