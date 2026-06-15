『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した脳の専門医が、科学的根拠に基づいて「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】の習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てるノウハウを紹介する。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。

「歳のせい」で済ませていませんか？ 血圧が招く脳の残酷な結末

「上が140くらいだけど、まあ歳をとれば多少は高くなるものだよね」

そんなふうに、少し高めの血圧を放置していませんか？ ちまたでは「日本の基準は厳しすぎる」「高齢者は高めでいい」といった声も聞かれますが、残念ながらこれらに科学的な根拠はありません。むしろ、高血圧を放置することがどれほど命や脳に直結するか、衝撃的なデータが明らかになっています。

数字が示す「死亡リスク」の現実

日本の30歳以上の男性約3800人を19年間にわたって追跡した調査によると、血圧が高い状態を放置した場合の心臓病による死亡リスクは、恐ろしいほど跳ね上がることが分かっています。

● 30〜64歳の方： 上下の血圧が高いと、死亡リスクは1.5倍に

● 65〜74歳の方： 上の血圧が高いとリスクは1.7倍、下が高いと1.6倍

これは心臓病に関するデータですが、血管の状態は全身でつながっています。心臓に負担がかかっているとき、あなたの脳の血管もまた、過酷な状況にさらされているのです。

脳の血管は静かに悲鳴を上げている

高い圧力がかかり続ければ、血管の壁は傷つき、しなやかさを失って硬くなります。これが「動脈硬化」です。硬くなった血管は詰まりやすく、また破れやすくなります。

これが脳で起これば、一瞬にして人生を変えてしまう「脳卒中」を引き起こします。大きな発作に至らなくても、血流が悪化すれば脳細胞に酸素や栄養が届かなくなり、物忘れや認知機能の低下を招きます。

血圧管理は、単なる数値の問題ではありません。脳の血管を守り、あなたの「脳の寿命」を延ばすための最優先事項なのです。

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。