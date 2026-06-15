「なんてセーブだ」「強烈なシュートが弾き出された」好守連発の森保ジャパン守護神に対戦国メディアも驚嘆！「絶好のチャンスが…」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦している。
日本は序盤からオランダにボールを握られる展開が続く。開始３分にはコディ・ガクポのパスをエリア内で受けたドニエル・マレンに強烈なシュートを浴びる。GK鈴木彩艶が好セーブを見せてゴールを許さず。
また34分にはCKからマレンにヘディングシュートを浴びたが、またしても鈴木が防いで、無失点で前半を終えた。
そんな森保ジャパンの守護神に対戦国オランダのメディアも驚き。『VI』は、「なんてセーブだ。マレンがマークを振り切り、強烈なシュートを放つも、鈴木に弾き出された」と報じる。
また『De Telegraaf』も「絶好のチャンスが相手のGK鈴木によって防がれた」と伝えている。
後半はどんな戦いを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本は序盤からオランダにボールを握られる展開が続く。開始３分にはコディ・ガクポのパスをエリア内で受けたドニエル・マレンに強烈なシュートを浴びる。GK鈴木彩艶が好セーブを見せてゴールを許さず。
また34分にはCKからマレンにヘディングシュートを浴びたが、またしても鈴木が防いで、無失点で前半を終えた。
そんな森保ジャパンの守護神に対戦国オランダのメディアも驚き。『VI』は、「なんてセーブだ。マレンがマークを振り切り、強烈なシュートを放つも、鈴木に弾き出された」と報じる。
また『De Telegraaf』も「絶好のチャンスが相手のGK鈴木によって防がれた」と伝えている。
後半はどんな戦いを見せるか。
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