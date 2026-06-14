ぬいぐるみを抱いて眠っているとわんこがやってきて…！？その後の愛おしすぎる行動が反響を呼び、投稿は6万回再生を突破。「マジか！？めっちゃ嬉しいことする」「可愛すぎるんですけど」といったコメントが寄せられ反響を呼んでいます。

【動画：夜、ぬいぐるみを抱きながら寝た結果→犬が『その子だれ？』と嫉妬してしまい…あまりにも愛おしい結末】

ぬいぐるみを抱いて寝ていると…？

TikTokアカウント「wolfsableleo.926」の投稿者さんの愛犬は、ポメラニアンの「レオ」くん。天真爛漫で甘えん坊さんの男の子です。

この日、ぬいぐるみを抱いて眠っていた飼い主さん。すると、すぐに気づいたレオくんですが『その子…だれ？』と距離を取りながら、いぶかしげな表情でぬいぐるみを見つめていたそう。

誰か分からない「その子」を、優しく抱きかかえるご主人様を見て、きっとモヤモヤしていたのでしょう。

よいしょ、よいしょ…いったい何を！？

レオくんは意を決したように近づき、飼い主さんに覆いかぶさるようにモゾモゾ…。いったい何をしているのかと思ったら、ぬいぐるみを咥えてよいしょよいしょと、引きずり出していたそう…！

ぬいぐるみの大きさはレオくんとさほど変わりません。小さなお口で一生懸命に咥えながら、引っ張り出すのはさぞ大変だったことでしょう。そんなしんどい思いをするのも、ひとえに飼い主さんへの愛情ゆえ。

可愛すぎるヤキモチには思わずニンマリしてしまいますが、レオくんの次の行動にさらに目を見張ることとなるのです…！

特等席にすっぽり♡

ぬいぐるみを退場させたレオくんは、飼い主さんの腕の中へ自らイン！すっぽりとベスポジで収まる姿は『ね？ぼくが本物でしょ？』と伝えているようだったとか。

飼い主さんの優しいナデナデに安心しきったように眠るレオくん。

レオくんの行動は「わんこっていいなぁ」そう思わせるほど、大好きなご主人様への愛で溢れていたのでした♡

この投稿にニンマリした人は多いようで「この子可愛すぎるぞ」「ほんとにこんなことするんだ」「愛おしいですな」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「wolfsableleo.926」には、レオくんの賑やかな日々が紹介されていますよ。キュートな姿に癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「wolfsableleo.926」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております