身長180cm以上と知って驚いた「50代男性俳優」ランキング！ 2位「藤木直人」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月3日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、身長180cm以上と知って驚いた「50代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
いつまでも爽やかで若々しい魅力を放ち続ける藤木直人さん。甘いマスクと洗練された雰囲気から、スマートな印象が強いですが、実は180cmの大台に乗る高身長です。お馴染みのドラマやバラエティで見せるスマートな立ち姿には、納得のスタイルの良さが隠されています。
▼回答者コメント
「もう少し低いイメージがあった」(30代女性／神奈川県)
「180以上あるイメージがなかったので驚きです」(40代女性／青森県)
「正直小さいと思っていたので、めちゃくちゃ身長高くてびっくり」(30代女性／栃木県)
圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは佐藤二朗さん。親しみやすく、時にはコミカルで人間味あふれる演技が印象的なため、181cmという高身長であることが意外に感じられるようです。作中でのユーモラスな立ち振る舞いとのギャップが、多くの人の驚きを誘いました。
▼回答者コメント
「顔の印象がとても強いのでそこまで大きい人とは思いませんでした」(40代女性／愛知県)
「佐藤二朗さんがそんなに高いとは知りませんでした」(40代男性／和歌山県)
「見るといつも『面白い』という印象が強くて、『背が高い』という部分に意識が向かなかった」(30代女性／広島県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：藤木直人／35票
いつまでも爽やかで若々しい魅力を放ち続ける藤木直人さん。甘いマスクと洗練された雰囲気から、スマートな印象が強いですが、実は180cmの大台に乗る高身長です。お馴染みのドラマやバラエティで見せるスマートな立ち姿には、納得のスタイルの良さが隠されています。
「もう少し低いイメージがあった」(30代女性／神奈川県)
「180以上あるイメージがなかったので驚きです」(40代女性／青森県)
「正直小さいと思っていたので、めちゃくちゃ身長高くてびっくり」(30代女性／栃木県)
1位：佐藤二朗／73票
圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは佐藤二朗さん。親しみやすく、時にはコミカルで人間味あふれる演技が印象的なため、181cmという高身長であることが意外に感じられるようです。作中でのユーモラスな立ち振る舞いとのギャップが、多くの人の驚きを誘いました。
▼回答者コメント
「顔の印象がとても強いのでそこまで大きい人とは思いませんでした」(40代女性／愛知県)
「佐藤二朗さんがそんなに高いとは知りませんでした」(40代男性／和歌山県)
「見るといつも『面白い』という印象が強くて、『背が高い』という部分に意識が向かなかった」(30代女性／広島県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)