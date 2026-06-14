元AKB48メンバー、深めスリットで美脚チラリ「美しすぎて見惚れちゃう」「プリンセスみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】元AKB48の岡部麟が6月12日、自身のInstagramを更新。出演番組のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳元AKB「大人っぽくてセクシー」美脚のぞくざっくりスリットドレス姿
岡部は「＃ときめきファンファーレ 」と添え、ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金曜よる7時〜）出演時の衣装姿を投稿。水色のサテン生地のようなドレス姿で、膝上まである大胆なスリットからはスラリとした脚がのぞいている。
この投稿にファンからは「脚綺麗すぎ」「美しすぎて見惚れちゃう」「スリットにドキッとした」「プリンセスみたい」「透明感ある肌にめちゃくちゃ映えてる」「大人っぽくてセクシー」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元AKB「大人っぽくてセクシー」美脚のぞくざっくりスリットドレス姿
◆岡部麟、深めスリットワンピ披露
岡部は「＃ときめきファンファーレ 」と添え、ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金曜よる7時〜）出演時の衣装姿を投稿。水色のサテン生地のようなドレス姿で、膝上まである大胆なスリットからはスラリとした脚がのぞいている。
◆岡部麟の投稿が話題
この投稿にファンからは「脚綺麗すぎ」「美しすぎて見惚れちゃう」「スリットにドキッとした」「プリンセスみたい」「透明感ある肌にめちゃくちゃ映えてる」「大人っぽくてセクシー」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】