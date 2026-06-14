◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、北村友一騎手騎乗で１番人気のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は直線追い込むも２着。大阪杯、天皇賞・春に続く史上初の古馬春３冠達成はならなかった。

天皇賞・春ではヴェルテンベルクとの死闘を推定２センチ差で勝利。激戦の疲れも癒え、満を持して臨んだ初のグランプリ。史上最多３６万６０３９票のファン投票１位に応えたかったが、勝利には届かなかった。父キタサンブラックは１７年大阪杯、天皇賞・春を連勝も宝塚記念は９着完敗。Ｇ１・７勝の名馬と同じ壁に屈した。春３冠達成の褒賞金３億円も獲得はならなかった。

勝ったのは２番人気のメイショウタバル（武豊騎手）で、勝ちタイムは２分１２秒１。３番人気のダノンデサイル（戸崎圭太騎手）が３着だった。

北村友一騎手（クロワデュノール＝２着）「直線に向いた時の反応は、すごく良かったですし、捉えられる手応えだったんですが、勝った馬が本当にしぶとかったです。かわせなくて、本当に残念です。４コーナーで内の悪いところを走った時にバランスが乱れました。そこがバランス良く回れたらという思いはあります。スタートしてからタバルを目標に、リズム良く運べましたし、勝ったタバルが本当にしぶとかったですね」

斉藤崇調教師「勝ったと思ったんですが。もうちょっとでした。残念です。武豊騎手にうまく立ち回られたのかなと思います。クロワデュノール自身はいい内容で走ってくれました。春３戦目で、調整が難しいなかでもよく頑張ってくれました。馬場も特に苦にする感じではなかったです。また秋ですね、頑張ります」