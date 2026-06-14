記念すべき代表100キャップを2026W杯で祝いたかったはずだが、残念ながらナイジェリア代表は2026W杯出場を逃してしまった。



今月6日に行われたポルトガル代表との親善試合で代表キャップ100試合を記録したのは、フラムでプレイするMFアレックス・イウォビだ。



イウォビは2015年に代表デビューを果たし、11年で100キャップに到達した。ナイジェリア代表で100キャップを記録するのはアーメド・ムサ（110試合）、ヴィンセント・エニュアマ（101試合）、ジョセフ・ヨボ（101試合）に続いて4人目だ。





イウォビは世代別ではイングランド代表を選択していて、A代表でもイングランドを選ぶ選択はあったはず。しかしイウォビはナイジェリア代表を選んだ。2022、2026と立て続けにW杯出場を逃したが、イウォビはナイジェリア代表を選んだことに後悔はないと語る。「今の自分の立場を誇りに思う。この緑と白のユニフォームに袖を通していることをね。ナイジェリア代表を選んだことに後悔はないよ。もちろんアフリカ・ネイションズカップを制し、このW杯に参加できていたら最高だっただろうけど、それでも後悔はない」（『ESPN』より）。イウォビは2018W杯にこそ出場したが、僅か64分のプレイに留まった。今大会のアフリカ予選敗退は残念だったが、イウォビはまだ30歳。2030年大会を目指すことも可能なはずで、その頃には代表歴代最多出場記録を更新していることだろう。