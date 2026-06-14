中国でパートナーを有料で務める「陪伴（付き添い）経済」の人気が高まっている、とロイター通信が伝えた。サービス内容は一緒に山に登る「登山パートナー（陪爬）」から、ランニングや観光、さらには伝統的に家族や友人らと囲む食事である火鍋など外食時に同席まで多岐にわたる。

ロイター通信によると、サービス提供者の多くは学生や若いギグワーカー（単発の仕事を請け負う労働者）。SNSで「情緒価値（エモーショナル・バリュー）」や会話、実用的なサポートを約束して宣伝している。かつての友人同士の経験や厚意が今や予約可能で有料のサービスへと姿を変えている形だ。

陪伴経済の規模に関する公的なデータはない。ただ国営メディアが引用した推計によると、2025年には約500億元（約1兆1000億円）に達したとみられている。

背景には中国の都市部における生活スタイルとサービス経済の広範な変化がある。研究者や国営メディアは若者が家族ネットワークから離れて暮らし、労働時間が長くなり、昔ながらの社会的な絆を維持することが困難になる中で、「情緒的消費」への需要が高まっていると説明する。

中国で長期化する若者の失業問題は若者の間でギグワークや柔軟な働き方への依存が高まっていることと重なり、そのような働き方が増える一因にもなっている。安定した仕事がない中で、大学卒業生や求職者はデリバリー、配車、その他のオンラインプラットフォームを通じた仕事に目を向けており、公的データによると、中国には2億人を超える規模のいわゆるフレキシブルワーカーが存在する。

22年に軍を退役したチェン・ウェンシン氏は東部の山東省に活動の重点を置く登山パートナー会社を設立した。チェン氏は「私はずっとハイカーで、登山の経験が豊富だった。登山の付き添いサービスの需要が高まっていることに気付き、この分野に挑戦してみることにした」と明かした。

当初10人足らずだった同氏のチームは現在約370人に拡大。山東省の最高峰、泰山の昼間の登山の付き添いには800元（約1万7000円）を請求しているという。

中国南部の都市、桂林の大学3年生のタン・ジュンシンさん（24）は旅行のパートナーとして小遣い稼ぎをしている。この副業を始めたきっかけは、大学の教授から1週間の自動車旅行の運転手を頼まれたことだった。タンさんは「その時に人に付き添って旅行したり運転したりすることで実際にお金が稼げるのだと気づいた」と語った。

有料パートナーの魅力について、調査会社でマネジングディレクターを務める心理療法士のサミ・ウォン氏は「多大な労力を要しリスクが高いと感じられがちな社会環境においてある種の『確実性とコントロール』を得られる点にある」と分析した。（編集/日向）