■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

陸上の日本選手権女子走高跳決勝が12日、行われ郄橋渚（26、センコー）が1m86をクリアし、2年ぶり4度目の優勝を果たした。しかし、1m89のアジア大会派遣設定記録は突破できなかった。

この日、郄橋は1m75からスタート。この高さは1回でクリアした。次の1m80、1m86は1回目を失敗、ともに2回目でクリア、1m89にバーの高さをあげた。1m80までは25年日本選手権優勝の津田シェリア（29、築地銀だこ）が1回目でクリアしていたため、郄橋は2位だったが津田が1m86を3回とも失敗、さらに5月に今季最高記録1m86をマークした石岡柚季（28、日女体大AC）も3回失敗したため、この時点で郄橋の優勝が決まった。

あとは、派遣設定記録の1m89を超えるのみとなった郄橋。1回目は足がバーに少し触れ失敗。2回目も足をかけ失敗し追い込まれた。スタンドで跳躍を見ていた醍醐奈緒美コーチとも念入りに話し、勝負の3回目に挑んだが、超えることはできなかった。郄橋は少し浮かない表情で2年ぶりの優勝トロフィーを手にした。

郄橋は25年2月にチェコで行われた室内ツアーで1m92を跳び、日本人歴代8人目の1m90超えジャンパーとなった。同年9月の世界陸上ではこの種目で日本勢として12年ぶりに出場、1m88をマークした。今季はシーズン前半、試合数を減らして挑んだ日本選手権。シーズンベストは1m85。今大会でシーズンベストを更新した。

