雨で不機嫌な彼女のテンションを上げるセリフ９パターン
どんよりした空気が立ちこめる梅雨。気分が晴れないのは仕方がないかもしれませんが、だからといって不機嫌な彼女をそのまま放っておくと、二人の間に漂う空気まで不穏なものになってしまいそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性381名に聞いたアンケートを参考に「雨で不機嫌な彼女のテンションを上げるセリフ」をご紹介します。
【１】「雨でも晴れでも、君といられれば俺は幸せ！」と甘い言葉を掛ける
「女の私よりかわいいこと言うなあ…と自分が恥ずかしくなった！」（10代女性）というように、「君の機嫌がどうであれ大好きだ！」と明るく言い放てば、心を入れ替えてもらえる可能性もあります。愛情を全開にして、うっとりさせてしまいましょう。
【２】「じゃあ、今日は俺が腕を振るっちゃおうかな！」とすてきな家デートを予感させる
「部屋で過ごすのも飽きた頃に、家でできるプチイベントがあったら嬉しい！」（20代女性）というように、マンネリを打破するアイデアを出せば、気分転換になるでしょう。餃子パーティなど、一緒に作業を楽しめる案も盛り上がりそうです。
【３】「家で二人きりでいるのも悪くないと思わない？」とささやく
「『こういう時間こそ贅沢！』と言われて、じっくり話したりするのもいいなと思えた」（20代女性）というように、雨に閉じ込められた状況を「貴重」だと主張するのも、意外と女心に響くようです。普段外で会うことが多いなら、相手と向き合ういい機会かもしれません。
【４】「夏休みになったらどこへ行きたい？」と先の楽しみに目を向けさせる
「もうすぐ学校も休みか！と思ったら、ゆううつな気分が一気に吹き飛びそう」（10代女性）というように、一緒に夏休みの計画を練るのもいいでしょう。わがままな希望を出されても、いまは却下しないほうが彼女の機嫌を保てそうです。
【５】「相合傘はこういう日にしかできないよ」と雨デートの利点を説く
「『雨の日ならではの楽しみ方もある』と言われ、思い切って外出。いつもより密着度が高かったかも！」（10代女性）というように、悪天候を逆手に取る作戦です。現実的な彼女には、「雨の日特典」などを利用したお得なデートを持ち掛けるのも喜ばれるでしょう。
【６】「かわいいレイングッズでも買いに行くか！」とモノで釣る
「人ごみ嫌いの彼氏がショッピングに誘ってくれたら、それだけでテンション上がります！」（20代女性）というように、買い物に連れ出すのも効果的のようです。ついでに小さなプレゼントでも買ってあげたら、一日上機嫌でいてもらえるかもしれません。
【７】「雨の音って落ち着くよね？」とポジティブな意見に同意を求める
「『雑音が消える感じで…』と言われて、たしかに悪くないかも！と気分が軽くなった」（10代女性）というように、雨の長所に気づかせるのもよさそうです。ただし、期待に反して異議を唱えられたら、不毛な口論が始まる前に話題を変えたほうがいいでしょう。
【８】「天気が悪いと偏頭痛とかするの？大丈夫？」と身体を心配する
「気圧が低いと頭が痛くなるタチなので、気づいてもらえて嬉しかった」（20代女性）というように、イラ立ちの原因は体調不良では…といたわる方法です。たとえ見当違いでも、自分への思いやりに腹を立てる女性はいないでしょう。
【９】「そんなことでスネるなんてカワイイ！」と不機嫌な様子に好感を示す
「そこを褒めるか!?みたいな。斜め上すぎてびっくり！でもおかげで『八つ当たりしてごめん』と素直になれた」（10代女性）というように、ふてくされた彼女を愛情で包み込み、機嫌を直してもらう作戦です。相手がどう出ようと大きく構えて、こちらのペースに巻き込んでしまいましょう。
彼女のイライラに巻き込まれないよう、一歩引いて応対するといいかもしれません。包容力の見せ所だと思えば、やさしく接することができそうです。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計381名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「雨でも晴れでも、君といられれば俺は幸せ！」と甘い言葉を掛ける
「女の私よりかわいいこと言うなあ…と自分が恥ずかしくなった！」（10代女性）というように、「君の機嫌がどうであれ大好きだ！」と明るく言い放てば、心を入れ替えてもらえる可能性もあります。愛情を全開にして、うっとりさせてしまいましょう。
「部屋で過ごすのも飽きた頃に、家でできるプチイベントがあったら嬉しい！」（20代女性）というように、マンネリを打破するアイデアを出せば、気分転換になるでしょう。餃子パーティなど、一緒に作業を楽しめる案も盛り上がりそうです。
【３】「家で二人きりでいるのも悪くないと思わない？」とささやく
「『こういう時間こそ贅沢！』と言われて、じっくり話したりするのもいいなと思えた」（20代女性）というように、雨に閉じ込められた状況を「貴重」だと主張するのも、意外と女心に響くようです。普段外で会うことが多いなら、相手と向き合ういい機会かもしれません。
【４】「夏休みになったらどこへ行きたい？」と先の楽しみに目を向けさせる
「もうすぐ学校も休みか！と思ったら、ゆううつな気分が一気に吹き飛びそう」（10代女性）というように、一緒に夏休みの計画を練るのもいいでしょう。わがままな希望を出されても、いまは却下しないほうが彼女の機嫌を保てそうです。
【５】「相合傘はこういう日にしかできないよ」と雨デートの利点を説く
「『雨の日ならではの楽しみ方もある』と言われ、思い切って外出。いつもより密着度が高かったかも！」（10代女性）というように、悪天候を逆手に取る作戦です。現実的な彼女には、「雨の日特典」などを利用したお得なデートを持ち掛けるのも喜ばれるでしょう。
【６】「かわいいレイングッズでも買いに行くか！」とモノで釣る
「人ごみ嫌いの彼氏がショッピングに誘ってくれたら、それだけでテンション上がります！」（20代女性）というように、買い物に連れ出すのも効果的のようです。ついでに小さなプレゼントでも買ってあげたら、一日上機嫌でいてもらえるかもしれません。
【７】「雨の音って落ち着くよね？」とポジティブな意見に同意を求める
「『雑音が消える感じで…』と言われて、たしかに悪くないかも！と気分が軽くなった」（10代女性）というように、雨の長所に気づかせるのもよさそうです。ただし、期待に反して異議を唱えられたら、不毛な口論が始まる前に話題を変えたほうがいいでしょう。
【８】「天気が悪いと偏頭痛とかするの？大丈夫？」と身体を心配する
「気圧が低いと頭が痛くなるタチなので、気づいてもらえて嬉しかった」（20代女性）というように、イラ立ちの原因は体調不良では…といたわる方法です。たとえ見当違いでも、自分への思いやりに腹を立てる女性はいないでしょう。
【９】「そんなことでスネるなんてカワイイ！」と不機嫌な様子に好感を示す
「そこを褒めるか!?みたいな。斜め上すぎてびっくり！でもおかげで『八つ当たりしてごめん』と素直になれた」（10代女性）というように、ふてくされた彼女を愛情で包み込み、機嫌を直してもらう作戦です。相手がどう出ようと大きく構えて、こちらのペースに巻き込んでしまいましょう。
彼女のイライラに巻き込まれないよう、一歩引いて応対するといいかもしれません。包容力の見せ所だと思えば、やさしく接することができそうです。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計381名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査